Las calles de Nueva York se llenan de carteles exigiendo la liberación de Maduro y Cilia

En todo el mundo se han levantado voces de solidaridad con el pueblo venezolano, con el presidente de la República, Nicolás Maduro, y con la primera combatiente, la diputada Cilia Flores, quienes fueron secuestrados el pasado 3 de enero tras el bombardeo ejecutado por el régimen de Estados Unidos contra nuestro país.
Desde el corazón mismo del imperialismo yanqui, movimientos sociales desplegaron carteles exigiendo la liberación de la pareja presidencial y el respeto a la soberanía de Venezuela.
Un video que se ha hecho viral en redes sociales, muestra una transitada calle de la ciudad de Nueva York forrada con carteles solicitando el regreso de Maduro a su patria y el cese de las agresiones contra América Latina.
“Return Maduro to Venezuela”. En las calles de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, múltiples carteles han sido colocados para exigir la liberación del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera combatiente, Cilia Flores, quienes fueron secuestrados el… pic.twitter.com/Xtyya1xGDH— LaIguanaTV (@Laiguanatv) January 18, 2026
