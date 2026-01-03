Los colaboradores cubanos en Venezuela están protegidos, asegura el Minsap

El ministro de Salud Pública de Cuba, doctor José Angel Portal Mirada, aseguró en su cuenta en X que tras conocer el reciente ataque del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela han mantenido constante comunicación con la dirección de la misión médica cubana en ese país, donde nuestros colaboradores se encuentran protegidos.
Además, condenó este ataque que es un acto director contra la Paz y la soberanía venezolana.
🇨🇺 Desde el @MINSAPCuba condenamos el reciente ataque del Gobierno de los Estados Unidos contra #Venezuela.— José Angel Portal Miranda (@japortalmiranda) January 3, 2026
Nos mantenemos en comunicación constante con la dirección de la misión médica cubana en ese país, donde nuestros colaboradores se encuentran protegidos. pic.twitter.com/6pIBhp84Oj
