Los colaboradores cubanos en Venezuela están protegidos, asegura el Minsap

3 enero, 2026 - 8:56am

El doctor José Angel Portal Mirada aseguró que los colaboradores cubanos en Venezuela están protegidos. (Foto: Radio Rebelde)

El ministro de Salud Pública de Cuba, doctor José Angel Portal Mirada, aseguró en su cuenta en X que tras conocer el reciente ataque del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela han mantenido constante comunicación con la dirección de la misión médica cubana en ese país, donde nuestros colaboradores se encuentran protegidos. 

Además, condenó este ataque que es un acto director contra la Paz y la soberanía venezolana.

