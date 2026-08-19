Los Distinguidos de la cultura espirituana (+fotos)

Sancti Spíritus se prestigia a nivel de país por contar con un significativo número de instituciones culturales con la condición Colectivo Distinguido Nacional

El movimiento de artistas aficionados hace suyo sui géneris escenarios. (Foto: Cultura foméntense/Facebook)

En tiempos donde cumplir con el objeto social significa redoblar esfuerzos de todo su recurso humano y velar hasta por el último centavo de los presupuestos, ser reconocido con la condición Colectivo Distinguido Nacional significa casi una proeza. Bien lo saben quienes les dan vida a las siete entidades pertenecientes al sector cultural, avaladas así por las muchas entregas durante el 2025.

“Es el premio tanto por su trabajo sindical como por sus impactos en la sociedad —refiere Bellalina Rosendi Triana, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cultura en Sancti Spíritus—. Además, no solo se destacaron en el pasado año, sino que se mantienen durante esta primera etapa de 2026”.

Tras hacerse pública la noticia, algunos de los premiados no sorprenden: la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, la Galería de arte Oscar Fernández Morera y el Centro Provincial de Casas de cultura, ya que repiten.

Testigo de los principales sucesos de la ciudad del Yayabo —incluso aquellos que trascienden los límites artísticos— y guarida celosa de una valiosísima colección de documentos, la institución protegida en una de las edificaciones más hermosas de Sancti Spíritus, durante más de 15 años ha sobresalido a nivel nacional, así como en la red del sistema de bibliotecas públicas y en la Asociación Cubana de Bibliotecarios.

“En este 2026, nuestro colectivo fue el primero del sector en recibir el sello colectivo 87 aniversario de la creación de la Central de Trabajadores de Cuba —expresó Belkis Rodríguez, su directora—. Repetimos con la Distinción Nacional porque realmente laboramos con unidad y estamos presentes en cada llamado que se realiza a los trabajadores de Cultura. No solo cumplimos con nuestra misión en nuestros centros, sino que, junto a otras manifestaciones, salimos para fomentar el hábito de la lectura en espacios donde encontramos siempre lectores potenciales”.

En la biblioteca provincial Rubén Martínez Villena, se fomenta el hábito de la lectura con la fusión del resto de las artes. (: Tomada del Facebook de la Biblioteca Provincial)

Aunque parezca que la Galería de arte Oscar Fernández Morera no volverá a tener su bella imagen de casa antigua y que siga de cabeza con labores constructivas que no encuentran fin, ese colectivo se ha negado a cerrar a cal y canto todas sus puertas. Incluso, hasta su sala intermedia, aún con huellas evidentes de intensas labores de rehabilitación, acoge la muestra Crac, ya que el espacio le aporta valores al discurso de su autor, el premiado artista visual Rafael González Morales.

Igualmente, en los otros espacios, donde el polvo de cemento, arena y tejas retiradas de sus altos techos dan oportunidad, se encuentran a espirituanos menores de edad refugiados en los saberes de especialistas de la institución.

“No solo impartimos los talleres de verano —comentó Ángel Luis Alfaro, artista visual y profesor—. Durante todo el año, mantenemos los encuentros, sobre todo para quienes desean ingresar a la enseñanza artística”.

Inmediatamente que se conoció la noticia que volvía a recaer en las manos del Centro Provincial de Casas de cultura, de Sancti Spíritus, la condición de Colectivo Distinguido Nacional, un post en Facebook confirmaba la alegría de todos sus trabajadores.

“Este logro no es casualidad: es el fruto del trabajo colectivo, la consagración y el amor por lo que hacemos. A cada instructor, promotor, especialista, artista aficionado y trabajador de apoyo: ¡este reconocimiento también es suyo!”.

Basta con recorrer la geografía provincial para tropezar de frente con las unidades artísticas infantiles en escenarios improvisados en barrios y localidades como los bajos del Edificio 12 plantas, una de las populosas calles del Kilo 12 o, sencillamente, en un portal de la comunidad fomentense La Guanábana, que se aprovecha para aprender a bailar casino. También, están todas las Casas de cultura con un ajetreo propio en cada etapa estival: en sus interiores se enseñan sobre las artes.

Tampoco es secreto que, por el déficit de artistas profesionales, sobre todo de danza y música, mucho del talento artístico que le impregna colorido a galas y actos se forma en el movimiento de artistas aficionados.

Radio Sancti Spíritus, en los últimos tiempos, se ha consolidado a nivel de país por sus resultados en certámenes nacionales. (Foto: Cortesía de Yeris del Sauzal)

“En el caso de la Unidad Empresarial de Base Propaganda y eventos, que ha sido Vanguardia Nacional, durante varios años, obtiene este reconocimiento”, enfatiza Rosendi Triana.

Andan de fiesta por la entrega del reconocimiento, además, la Biblioteca Municipal Pablo Vizcaíno, de La Sierpe, la Casa de cultura Almira Campos Brito, de Taguasco y la filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí.

“No se trabaja para premios —alega Juan Eduardo Bernal Echemendía, Juanelo, al frente de la organización con 29 años de vida en tierra yayabera—, pero se agradece porque hay muchas personas que como uno creen en la idea e impulsan cada una de nuestras acciones. Son muchas las que a lo largo de este tiempo han hecho posible que el trabajo de la Sociedad Cultural José Martí, más que un propósito sea una realidad”.

Precisamente, sus afiliados son escuderos fieles de la cultura. En cada acción comparten el legado no solo del Apóstol sino de quienes han aportado a la construcción de la anhelada república, con todos y para el bien de todos.

“No nos puede faltar nunca la fe. La voluntad de que lo que hace tiempo fue una idea, hoy tiene que seguir siendo más que eso, la materialización de lo que todo el mundo quiere. La Sociedad Cultural José Martí es una institución que, sobre todas las cosas, impulsa y trabaja con las ideas. De ahí que no nos puede faltar jamás el estímulo de lo espiritual, de las ideas que José Martí tuvo en algún momento, que siempre tuvo la seguridad de que Cuba estaba allí, como nosotros decimos hoy: Cuba está aquí”.

En la lista de los distinguidos también sobresale la Emisora Provincial Radio Sancti Spíritus. Su colectivo volvió a subir a los más alto del podio de los Festivales Nacionales de ese medio público con una cosecha envidiable entre lauros por especialidades, programas y Grande premios, retuvo el Premio Nacional a la Innovación Periodística Juan Antonio Borrego, conferido cada año el festival virtual de la Unión de Periodistas de Cuba y, aunque con la deuda eterna de sonorizar mucho más la agenda pública, mantiene sus audiencias, incluso en tiempos donde los extensos apagones impiden muchas veces que su señal trascienda hasta los puntos más distantes de esta región central del país.

“Estamos muy contentos —asevera Bellalina Rosendi Triana, quien en la recta final de 2025 recibió en sus manos la condición que avaló a Sancti Spíritus como Vanguardia Nacional en la emulación Cultura en Revolución—. Pero, queda mucho por hacer todavía. Tenemos que seguir trabajando en la afiliación porque cada día aparecen nuevos trabajadores del sector artístico, en las instituciones y en el sector no estatal que crece con rapidez. Precisamos llegar a todos los que cada día se entregan, a pesar de los muchos problemas que enfrentamos. Son nuestros héroes ocultos y, precisamos, hallarlos porque necesitan sus reconocimientos hasta que concluya el año”.

Verdaderos retos, pero que también sirven de estímulo para proseguir el trabajo de un sector bálsamo para toda la sociedad.