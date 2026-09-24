Inauguran en Trinidad XXXI Salón Rafael Zerquera

El evento es uno de más relevantes en la urbe y desde el año 2019 se enmarca entre los meses de septiembre y octubre, como parte de la jornada de festejos por la declaración de Trinidad como Ciudad Artesanal y Creativa

El XXXI Salón Rafael Zerquera fue inaugurado como parte de la Jornada Trinidad, Artesanal y Creativa. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

Público y artistas, a pesar de la llovizna, se reunieron en la Galería de Arte Universal Benito Ortiz, de Trinidad, para la apertura de la edición XXXI del Salón Rafael Zerquera.

El evento, auspiciado por la filial en esta ciudad de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), contó con piezas en varias manifestaciones que se cultivan con maestría por creadores reconocidos y aficionados de esta urbe con una fuerte tradición en las artes manuales.

Como parte del salón, se entregaron las menciones y premios en numerosas categorías, al tiempo que se destacó el esfuerzo de los participantes que, en condiciones tan complejas, apuestan por el arte y la creación para alimentar la espiritualidad colectiva.

Obdulia (Yuya) González, miembro de la ACAA y una de las integrantes del Proyecto Urdimbre, abogó por que un evento tan significativo como este recobre el esplendor de los años en que el espacio galerístico resultaba pequeño por el número de obras y artistas.

Entre los premiados estuvo el maestro artesano Adrián Carmona, integrante también de Urdimbre. El talentoso joven comentó que la pieza ganadora en la manifestación de textil es un mantel confeccionado para la cita anterior y que no estuvo a tiempo.

El destacado artesano Adrián Carmona estuvo entre los premiados.

“Ha sido todo un reto trabajar sobre un fondo azul con hilo blanco y lograr un resultado con el que me siento muy satisfecho. La técnica es el deshilado, la reina de las técnicas en Trinidad, con el punto la Cochinilla que aprendí en el taller Siempre a mano; y la terminación no es el dobladillo tradicional, sino un festón para darle un acabado precioso a la pieza”.

El evento, ya en su trigesimoprimera edición, es una de las citas culturales más notables de la villa y desde el año 2019 se enmarca entre los meses de septiembre y octubre, durante la jornada de conmemoración de dos acontecimientos relevantes para Trinidad: sus títulos como Ciudad Artesanal y Ciudad Creativa.