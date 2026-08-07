Los momentos más memorables de Siguaney (+fotos y video)

Así califica el ingeniero Saúl Rodríguez Pérez las dos visitas del Comandante en Jefe Fidel Castro a la fábrica de cemento, ubicada en medio del paisaje agrícola del municipio espirituano de Taguasco

Fidel Castro constató in situ el cumplimiento de su orientación para hacer cemento blanco en Siguaney. (Foto: Archivo de Escambray)

En medio de una extensa área agrícola se yerguen con hidalguía dos torres chimeneas que, la mayor parte del tiempo, confirman que hay vida en una de las almas de la industria cementera de Cuba: la Fábrica Siguaney.

Fue plantada a pocos kilómetros de la zona urbana de la cabecera del municipio de Taguasco en la década de los años 60 por el entonces ministro de Industrias, Comandante Ernesto Guevara. Y echó andar en junio de 1971, originalmente, con cuatro hornos con capacidad para 500 toneladas diarias de clínker gris cada uno.

“El propio Comandante en Jefe en la década del 80 nos orientó que tratáramos de hacer cemento blanco con la tecnología existente—rememora Saúl Rodríguez Pérez, ingeniero con casi cinco décadas con el polvo de Siguaney incrustado casi hasta en su ADN—. Nos reunimos el Consejo técnico asesor, buscamos asesoría e hicimos una prueba industrial y salió. Eso se profundizó un poco más y con una firma japonesa logramos un proyecto que permitió que uno de nuestros hornos asumiera el proceso del blanco”.

La presencia del líder histórico es uno de los tesoros mejor resguardados en la Fábrica de Cemento Siguaney. (Foto: Alien Fernández Martínez/ Escambray)

En busca de conocer qué se hacía en función de esa idea, su autor intelectual llegó hasta allí el 6 de mayo de 1989. Precisamente, en esa fecha auscultó prácticamente casi toda la geografía provincial de Sancti Spíritus.

“Fue uno de los momentos más memorables que tiene la historia de esta empresa, el municipio de Taguasco, y de la que todos estamos muy agradecidos”.

Recuerda también Saúl que al llegar a la Fábrica de Cemento Siguaney, la primera estancia de Fidel Castro en ese sitio con fecha de 17 de septiembre 1971 estaba fresca en la memoria colectiva.

Saúl Rodríguez Pérez recuerda con nitidez la jornada del 6 de mayo de 1989. (Foto: Alien Fernández Martínez/ Escambray)

“Se había comenzado en junio y justo en el momento que él vino no se trabajaba por problemas propios de la arrancada de una industria. No obstante, dicen que no hubo rincón al que no llegara y preguntara a todos los que encontró en el camino. Se fue muy satisfecho de lo que vio”.

La Fábrica de Cemento Siguaney a lo largo de su historia es una industria previsora. No se ha cruzado de brazos en ningún contexto, por adverso que sea, y responde siempre a los llamados de país como lo hizo con el Comandante en Jefe.