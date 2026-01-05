Luces y sombras del 2025

Pese a las complejidades del 2025, Sancti Spíritus no ha dejado de trabajar y ha alcanzado resultados que merecen elogio

La ejecución de parques solares estuvo entre las prioridades del año. (Foto: Facebook)

Para quienes lo hemos vivido, el 2025 será un año difícil de olvidar, con sus limitaciones y carencias en todos los ámbitos de la vida.

Pese a ese complejo panorama, en Sancti Spíritus no se ha dejado de trabajar y se han alcanzado algunos modestos resultados que integralmente le valieron a la provincia para mantener la condición de Destacada en la emulación nacional por el 26 de Julio.

Entre los frutos cosechados aquí merece especial apunte haber clasificado como la única provincia cubana que logró sus metas en el plan de producción de azúcar durante la pasada zafra, aunque el endulzante no llegó ni siquiera en las cantidades normadas habitualmente a la bodega porque las toneladas espirituanas se utilizaron también para cubrir el déficit registrado en la fabricación nacional de este producto.

Bien cerca del central Melanio Hernández, la destilería Paraíso también aportó valiosas producciones de alcohol y sus derivados, muchas de ellas con destino a la exportación.

Durante el año que cierra sus puertas también vale la pena mencionar el aporte de cientos de trabajadores y decenas de empresas que lograron construir dos parques solares fotovoltaicos y hoy laboran en el tercero, ubicado en Jatibonico, para contribuir a la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional.

Aunque su impacto iluminador aún no se aprecia en los hogares espirituanos, quizás para el 2026 comencemos a apreciar sus señales, a partir de la anunciada construcción aquí de otros nuevos parques como parte del programa de transición energética en la isla.

Especial aplauso merece en el año que concluye el impulso aquí del Proyecto Territorial Transición Energética del Transporte Urbano, que, liderado por la delegación territorial del Citma, la Empresa Militar Industrial y la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, con otros muchos empujes imprescindibles, puso sobre la carretera, a disposición del transporte público una opción barata y confortable muy apreciada por los espirituanos.

El territorio también logró cosechas favorables en materia de gestión medioambiental, con la declaración de nuevos espacios como áreas protegidas o con un superior estatus en defensa de la naturaleza.

En el tema educacional, a pesar del déficit de cobertura docente, la mayoría de los indicadores mantuvo aceptable resultado y en la provincia se cosecharon varias medallas en eventos nacionales e internacionales de conocimientos, con especial brillo para los estudiantes y el claustro del IPVCE Eusebio Olivera.

En tanto, en el sector de la Salud se deterioró un indicador clave como la mortalidad infantil, pero se registraron más nacimientos que en los últimos 10 años y los profesionales y trabajadores sanitarios escriben cada día páginas admirables en la atención a los pacientes, aún en medio de alarmantes limitaciones de recursos de todo tipo.

Otros sectores también han sobresalido por su desempeño, entre ellos el de los telecomunicadores, que laboran cada día por mejorar sus servicios y han apoyado con creces la recuperación de los daños del huracán Melissa en el oriente cubano; y los trabajadores de la Cultura, quienes recientemente merecieron el acto nacional por su día.

Igualmente, los constructores resultaron destacados en la emulación a nivel de país; los eléctricos empujan cada detalle para recuperar el sistema; varios municipios lograron reducir su déficit fiscal y algunos terminaron el año superavitarios; y los medios de prensa conquistaron importantes espacios en eventos nacionales.

Por su parte, los pescadores también merecieron reconocimiento por su desempeño; menos empresas espirituanas cierran su economía con pérdidas; mientras que la Agricultura no logra despegar con el empuje que necesitamos para llevar más platos a la mesa.

Se fue el 2025 con un cubo o un tanque de agua tirado a la calle para limpiar las oscuridades del camino, con un muñeco quemado para que se fuera lo malo y con cuanto encuentro familiar se pudo celebrar.

Escambray les desea mucha salud y bendiciones a todos en el nuevo año. Un abrazo grande para cada hogar que nos lea. Desde esta esquina de Sancti Spíritus los conminamos a respirar, tomar una pausa y emprender nuevos caminos.