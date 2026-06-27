Lula: «No queremos pelear con nadie, pero preparados para defendernos»

Estaremos preparados para defender nuestros ocho millones y medio de kilómetros cuadrados de territorio», afirmó Lula. (Foto: Cubasí)

«El mundo está lleno de locos. Está lleno de gente loca. Ahora mismo el presidente estadounidense (Donald Trump, NDR) quiere apoderarse de Groenlandia, convertirla en un estado suyo, y quiere tomar el Canal de Panamá. ¿Dónde estamos?»

En la botadura de una fragata militar, junto a las máximas autoridades de la Marina, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo hoy que Brasil debe estar preparado para defender el territorio del país y deslizó críticas al mandatario estadounidense, Donald Trump.

«No queremos pelear con nadie, no queremos invadir a nadie, no queremos romper relaciones con nadie, pero estaremos preparados para defender nuestros ocho millones y medio de kilómetros cuadrados de territorio», afirmó.

El líder brasileño habló durante el bautizo de la fragata «Cunha Moreira», ceremonia que contó con la presencia del comandante de la Marina, almirante Marcos Sampaio Olsen, y el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro Filho.



«El mundo está lleno de locos. Está lleno de gente loca.



Ahora mismo el presidente estadounidense (Donald Trump, NDR) quiere apoderarse de Groenlandia, convertirla en un estado suyo, y quiere tomar el Canal de Panamá. ¿Dónde estamos?», cuestionó Lula, en Itajaí, municipio del estado Santa Catarina, sur del país.



Luego afirmó haber conversado con los comandantes de las Fuerzas Armadas sobre la necesidad de fortalecer la capacidad de defensa y consolidar una industria del sector, con el objetivo de que Brasil esté preparado para proteger su territorio y costas frente a cualquier amenaza.



El navío bautizado hoy es parte del programa de fragatas clase Tamandaré, con inversiones del orden de los 19 mil millones de reales, 3,9 mil millones de dólares, entre 2019 y 2030.