Presentarán en Brasil libro cubano sobre Marco Rubio

El texto desentraña el papel de Rubio en la estrategia de agresión contra Cuba, mostrando sus motivaciones ideológicas y el impacto de su discurso en la política exterior de Estados Unidos

En Brasil, será presentado mañana 22 de septiembre el libro Marco Rubio: un mitómano incontrolable, del periodista, escritor e investigador cubano Hedelberto López Blanch, dedicado a la cuestionable actuación del ex senador por Florida y actual Secretario de Estado estadounidense.

La primera muestra, a cargo de la editorial Expressão Popular, será este martes a las 18 horas en la librería Leonardo da Vinci, en el centro de Río de Janeiro; y la segunda en el Museo Maré, el jueves 24 a las 15:00 horas, anunció el propio López Blanch, basado en informaciones de órganos de prensa de ese país sudamericano.

Citó incluso a Carmen Diniz, traductora de la edición brasileña y responsable de su exhibición, quien sostuvo que el texto cuestiona la narrativa que Rubio utiliza para construir su identidad política.

Añadió que suele afirmar que sus padres huyeron de Cuba debido a la dictadura de Castro, pero el trabajo documenta que la familia llegó a Florida en 1956, aún bajo el gobierno de Fulgencio Batista.

«Esta es una de las primeras mentiras que cuenta a todos, como si fuera una verdad», afirmó la coordinadora del Comité Carioca de Solidaridad con Cuba.

La publicación también recupera la relación contradictoria entre Rubio y Donald Trump y al respecto, Diniz recordó que durante las primarias republicanas de 2016, lo atacó con insultos personales, advirtiendo que podría «destruir a Estados Unidos».

Hoy, sin embargo, actúa como un aliado cercano del ex presidente, un cargo que el traductor describe como el de «cómplice de un gobierno imperial y dictatorial que ahora ocupa la Casa Blanca.»

En cuanto al contenido de la investigación de López Blanch, señaló que el volumen reúne pruebas y documentos sobre su desempeño en temas como el narcotráfico y las relaciones con grupos poderosos en Florida.

Advirtió que entre la información ya pública sobre el tema está que el cuñado de Rubio, Orlando Cicilia, arrestado en 1987 por participar en una operación de tráfico de cocaína en Miami y a principios de 2000, Rubio sirvió de garante de su cuñado en una transacción inmobiliaria.

Para Diniz, el trabajo es esencial para entender la injerencia de Estados Unidos en la política latinoamericana, especialmente en años electorales.

Argumentó que, ante los intentos de Donald Trump de convertir la región en un «patio trasero» de Washington, al querer reanudar la Doctrina Monroe, la lectura se convierte en una herramienta para la defensa de la soberanía brasileña.

La obra ha sido expuesta en varios países latinoamericanos y relata cómo sus declaraciones y acciones se sustentan en falsedades y manipulaciones, presentándolo como un personaje cuya influencia resulta nociva en la política hacia la nación donde están sus orígenes.

El texto desentraña el papel de Rubio en la estrategia de agresión contra Cuba, mostrando sus motivaciones ideológicas y el impacto de su discurso en la política exterior de Estados Unidos.