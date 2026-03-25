Luz para crecer

Dos niñas del Plan Turquino fomentense iluminan sus días gracias a la asignación de módulos de energía fotovoltaica

Gracias a los paneles solares Alejandra puede disfrutar de los programas televisivos que ayudan a su aprendizaje. (Fotos: Alien Fernández/Escambray)

En las comunidades de La Hormiga y El Guineo, pertenecientes al Plan Turquino fomentense, dos niñas con complejas condiciones de salud encuentran alivio en medio de las dificultades.

Un módulo de energía fotovoltaica no solo lleva electricidad, sino también esperanza para las familias de la pequeña Alejandra Sánchez García, aquejada de una afección en el arco aórtico derecho, y Heily Meneses Rodríguez, operada de una atresia esofágica, quienes, por su condición, requieren atenciones especiales.

En medio de las montañas, donde la electricidad llega de manera inestable, debido a la compleja situación energética que enfrenta el país, los días de Alejandra y Heily comienzan a cambiar.

La energía solar no solo ilumina sus hogares; también abre un camino hacia mejores condiciones de salud, bienestar y esperanza.

A pesar de su padecimiento, Heily es una niña muy alegre y disfruta sus juegos infantiles.

La familia de Heily agradece este gran beneficio.

El equipo de 1 200 Watts permite el empleo del nebulizador que requiere Heily.

Para los familiares de Alejandra esta es una oportunidad invaluable.

Heily cuenta con un seguimiento sistemático de las instituciones de Salud del territorio.

La nueva tecnología permite mejorar también las condiciones de vida en los hogares.