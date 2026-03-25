Luz para crecer

En las comunidades de La Hormiga y El Guineo, pertenecientes al Plan Turquino fomentense, dos niñas con complejas condiciones de salud encuentran alivio en medio de las dificultades.
Un módulo de energía fotovoltaica no solo lleva electricidad, sino también esperanza para las familias de la pequeña Alejandra Sánchez García, aquejada de una afección en el arco aórtico derecho, y Heily Meneses Rodríguez, operada de una atresia esofágica, quienes, por su condición, requieren atenciones especiales.
En medio de las montañas, donde la electricidad llega de manera inestable, debido a la compleja situación energética que enfrenta el país, los días de Alejandra y Heily comienzan a cambiar.
La energía solar no solo ilumina sus hogares; también abre un camino hacia mejores condiciones de salud, bienestar y esperanza.
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