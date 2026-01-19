Más de 1 400 comunidades en Cuba se beneficiarán con nuevo donativo de arroz de China

El donativo forma parte del Proyecto de Asistencia Alimentaria de Emergencia del gobierno chino para Cuba. (Fotos: Cubadebate)

En un acto de profundo agradecimiento al Gobierno de la República Popular China, Cuba recibió formalmente un significativo donativo de arroz que será distribuido de inmediato a la población. La ceremonia, celebrada en el Centro de Carga y Descargue del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), estuvo presidida por el Viceprimer Ministro de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, y el Embajador de China en la isla, Hua Xin.

Este nuevo gesto del Gigante Asiático reafirma los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones, brindando una asistencia vital en un momento complejo.

El donativo forma parte del Proyecto de Asistencia Alimentaria de Emergencia del gobierno chino para Cuba, y su llegada se enmarca en el compromiso de trabajar por un futuro compartido.

Durante el acto, se destacó que este envío se suma a entregas previas realizadas en el primer semestre del año, completando así la capacidad total donada por el pueblo y gobierno chinos. La asistencia, calificada como ejemplar, incondicional y desinteresada, es una inversión directa en el bienestar del pueblo cubano.

La distribución de este arroz está diseñada para llegar a más de 1 400 comunidades en todo el país, incluyendo aquellas de difícil acceso, garantizando que la ayuda alimentaria cumpla su propósito de aliviar las necesidades más perentorias de la población.

En sus intervenciones, las autoridades de ambos países subrayaron el simbolismo de la cooperación. El donativo no solo encarna los lazos de amistad tradicional entre China y Cuba, sino que también demuestra el beneficio indestructible de permanecer unidos en los momentos difíciles.

“Esta asistencia es otra muestra palpable de la solidaridad que nos une. Confiamos en que, con los esfuerzos conjuntos de ambos países, ninguna dificultad podrá obstaculizar nuestro camino hacia adelante”, afirmó el embajador de China en Cuba.

Se reiteró la disposición de China a continuar y fortalecer la colaboración con Cuba, trabajando juntos para superar los desafíos y coadyuvar en la construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad.