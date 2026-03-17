Más de 500 muertos en Teherán por ataques de EEUU e Israel

Al menos 503 personas murieron y unas cinco mil 700 resultaron heridas en la capital iraní como consecuencia de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel, informó hoy el jefe del centro de emergencias de Teherán, Mohammad Esmaeil Tavakoli.
En declaraciones a la televisión estatal, Tavakoli precisó que la mayoría de las víctimas fatales son civiles, incluidos 12 niños con edades comprendidas entre dos meses y 12 años. De acuerdo con el funcionario, los bombardeos provocaron un elevado número de heridos y daños significativos a la infraestructura urbana en la capital.
Desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel mantienen una ofensiva militar contra Irán que, según reportes oficiales, dejó al menos mil 332 muertos, entre ellos el líder supremo Ali Jamenei, más de 15 mil heridos y una amplia destrucción en varias zonas del país.
En respuesta, Teherán lanzó misiles y drones contra objetivos en Israel, acciones que causaron la muerte de al menos 14 personas y miles de heridos, además de ataques dirigidos contra intereses estadounidenses en la región.
Asimismo, las autoridades iraníes informaron de operaciones contra lo que consideran bases y posiciones de Estados Unidos en países del Golfo, así como en Iraq y Jordania, algunas de las cuales provocaron víctimas y daños materiales, generando condenas por parte de los gobiernos afectados, que demandan el cese de las hostilidades.
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