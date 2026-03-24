Melanio aguarda con las botas puestas

Detenido por la difícil coyuntura energética que atraviesa el país, su maquinaria y fuerza laboral están aptos para reanudar molidas cuando las condiciones lo permitan

El Melanio es el único central espirituano involucrado en la actual zafra.

No hay que ser profeta ni tener una bola de cristal para saberlo: si Cuba no atravesara la actual crisis energética –y todo el mundo sabe quiénes mueven cielo, tierra y mar para que no llegue ni un litro de combustible al país– el central Melanio Hernández no solo estaría en el selecto grupo de ingenios moliendo, sino también entre los de mayor eficiencia en el proceso de fabricación de azúcar.

A tal punto confía la nación en él que cuando, irremediablemente, tuvo que detener sus máquinas era el único central que molía en el archipiélago.

Quienes siguen de cerca el tema, saben que sus últimas zafras han sido tan titánicas y decisivas como prolongadas. Recordemos que prácticamente se han unido final de contienda con preparativos de la próxima, razón por la cual sus obreros, técnicos, especialistas y directivos renunciaron a parte de sus vacaciones.

Haber tenido que cerrar la boca del basculador cuando ya se había producido más del 40 por ciento del azúcar concebida en el plan de la actual zafra, no ha significado, sin embargo, que la industria baje la guardia o acepte que «le tiren la toalla».

En conversación con Granma, Antonio Viamontes Perdomo, director de la empresa azucarera, acaba de afirmar que tanto el central como los colectivos están listos para reanudar molidas apenas las condiciones lo permitan, y el país así lo decida.

Huelga decir cuán importante es para Cuba que este central, como otros, pueda moler, tanto para poder responder a la creciente necesidad del consumo interno como para avanzar de forma progresiva hacia el rescate de las exportaciones en ese importante rubro, y otros derivados de la caña de azúcar.

El ingenio espirituano ha sido, además, uno de los que ha generado energía con mayor estabilidad, lo que le ha permitido autoabastecerse y realizar entregas significativas a la red nacional.