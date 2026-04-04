Asumo una gran responsabilidad y me siento útil

Confiesa el ingeniero Juan Carlos Rivero, miembro del Buró Nacional y Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas y jefe de turno de Producción en la destilería Paraíso, en la provincia de Sancti Spíritus

“Las principales actividades por el 4 de Abril están centradas en trabajos para tributar a la recuperación cañera y la producción de alimentos”, afirma Juan Carlos. (Foto: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

El ingeniero Juan Carlos Rivero es un joven que ha dedicado toda su vida laboral al trabajo en la Empresa Agroindustrial Azucarera Melanio Hernández, labor que desempeña, desde hace un buen tiempo, junto a su desempeño como dirigente dentro de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

“Ya tengo 12 años de trabajo en el central, aquí llegué con 16 y he tenido la oportunidad de transitar por diversos puestos hasta desempeñarme, actualmente, como jefe de turno de Producción dentro de la destilería Paraíso, lo que me ha permitido conocer esta empresa con profundidad y asumir, también, varias responsabilidades en la UJC, algo que siempre ha sido una prioridad”, asegura Juan Carlos.

Refiere, además, que las jornadas productivas son arduas y más ahora, en medio de la compleja situación energética que vive el país, pero siempre apuesta por llegar a soluciones que tributen a mejorar la calidad y optimizar el trabajo.

“En estos momentos tanto la destilería como la zafra están paradas, pero no hemos dejado de trabajar, pues cuando tenemos la materia prima priorizamos la producción de alcohol para hospitales y centros sanitarios de todo el país; también tenemos como objetivo en estos momentos la agricultura para garantizar la producción de los alimentos para los trabajadores en nuestros comedores y ser capaces de autoabastecernos como empresa, al igual que lo es la recuperación cañera, que también ocupa gran parte de nuestras jornadas laborales”, puntualiza.

Precisamente, fueron esos deseos de ser útil y apoyar la producción los que llevaron a Juan Carlos a continuar creciendo y superándose en la esfera profesional; por ello, matriculó en la carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales que oferta la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez.

Esa etapa universitaria fue compleja, pues tuvo que compartirla con sus largas jornadas de trabajo. “Yo quería que mi carrera tuviera una aplicación útil en el sector donde me desempeño, por eso la escogí como formación superior. Durante mis estudios, siempre enfoqué mis investigaciones a la producción cañera, entre ellas mi tesis de licenciatura centrada en la aplicación del Lebame, bioestimulante esencial para incrementar el rendimiento de la caña de azúcar, que permite sustituir importaciones en el sector azucarero y así ahorrar dinero al país”.

Juan Carlos integra desde hace más de 10 años las filas de la UJC y en su trayectoria por la organización ha llegado a formar parte de los burós nacional y provincial, además de atender a los jóvenes como secretario de comité de base en la entidad productiva azucarera durante seis años consecutivos.

“Nuestra empresa, actualmente cuenta con más de 60 militantes de la UJC, todos muchachos muy trabajadores y comprometidos con sus responsabilidades y el proceso de producción, por ello me siento muy orgulloso de poder representarlos”, añade.

Resalta, asimismo, que es una gran responsabilidad, pero la asume con satisfacción por el compromiso que siente hacia esta organización juvenil, que ha sido una constante en su vida y le ha permitido crecer, tanto en el ámbito humano como profesional. Su principal propósito, insiste, es ayudar con su experiencia a los jóvenes que se integran a sus filas para labrar su camino y formar el relevo.