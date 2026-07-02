Sancti Spíritus celebra la graduación de sus nuevos profesionales (+fotos)

Un total de 791 espirituanos han recibido a lo largo de esta semana su título universitario, tras concluir satisfactoriamente un período escolar de retos y mucho esfuerzo

Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray

Tras concluir con resultados satisfactorios el curso escolar 2025-2026, Sancti Spíritus ha dado la bienvenida a un total de 791 nuevos profesionales en diversas áreas del conocimiento; un período lectivo que ha impuesto grandes retos a los estudiantes, que han logrado sortear con mucho esfuerzo el complejo escenario actual para llegar a ese momento.

Esta semana se llevaron a cabo los actos de graduación en cada uno de los Centros Universitarios Municipales (CUM) de la provincia; celebraciones que tuvieron como colofón el acto central celebrado en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), para cerrar así varias jornadas llenas de emoción para toda la comunidad universitaria espirituana.

Las ceremonias acogieron, además, a un grupo de estudiantes de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV) y la Universidad de Ciencias Informáticas de la Habana (UCI), quienes se encontraban desde hace algunos meses en sus territorios de residencia, como parte de las medidas implementadas por el Ministerio de Educación Superior (MES) para dar continuidad al período lectivo que recién concluyó.

Doctor en Ciencias Edelvy Bravo Amarante, rector de la UNISS.

«Alcanzar un título de nivel superior no es solo haber adquirido conocimientos en una especialidad determinada; es convertirse en un profesional que, de manera altruista, se entrega al desarrollo de un país donde el bienestar humano es lo más importante», aseguró el doctor en Ciencias Edelvy Bravo Amarante, rector de la UNISS.

De igual forma, fueron entregados los títulos de oro, premios al mérito científico y reconocimientos a los mejores graduados de las citadas universidades, de quienes se resaltaron los excelentes resultados académicos, investigativos y de impacto social, así como su participación en actividades extensionistas.



En las diferentes ceremonias de graduación fueron entregados los títulos de oro, premios al mérito científico y reconocimientos a los mejores graduados.

Precisamente, en la Universidad de Sancti Spíritus fue Diailyn Vega Castillo, egresada de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la merecedora de la condición de graduada más integral en el curso académico 2025-2026. Esta joven sobresalió por su ejemplar tránsito académico, destacada labor en el ámbito investigativo, participación en actividades de carácter patriótico e impacto social, así como por sus resultados en líneas de investigación prioritarias para el país en el sector agropecuario.

«La Universidad de Sancti Spíritus siempre ha apostado por mí y ha sido una plataforma importante para mi desarrollo académico, por ello tengo muchas ganas de sumarme ya a su claustro docente y continuar, así, con las investigaciones que tengo en curso y las que sueño comenzar», confesó la nueva ingeniera agrónoma espirituana.



Estudiantes de otras universidades del país también se sumaron a los festejos y recibieron su ansiado título universitario.

Mientras, el doctor en Ciencias Luis Antonio Barranco Olivera, rector de la UCLV, quien fue invitado especialmente a esta cita y tuvo la oportunidad de acompañar a los egresados de la institución que lidera, añadió: «En esta situación atípica, siempre ha sido una prioridad la graduación de nuestros muchachos y hoy concretamos ese sueño y disfrutamos la posibilidad de llegar hasta acá para entregarles su ansiado título universitario».

También agradeció el apoyo de las autoridades espirituanas y de su comunidad universitaria y reafirmó la importancia de seguir estrechando el vínculo entre todos los centros del país para continuar creciendo en materia educativa, investigativa y de cooperación.

Presidieron este acto central de graduación Elaine Plasencia Afonso, miembro del Buró Provincial del Partido en Sancti Spíritus, Alexis Lorente Jiménez, gobernador del territorio, e Idolidia Calero Pérez, secretaria general del Sindicato Provincial de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte.