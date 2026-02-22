México: Fuerzas federales abaten a líder de Cártel Jalisco Nueva Generación

El líder criminal era considerado uno de los principales objetivos de los gobiernos de México y Estados Unidos

Bloqueos carreteros de grupos criminales, así como incendios de vehículos se produjeron este domingo en Jalisco y posteriormente se extendieron a zonas. (Foto: PL)

Fuerzas federales de México abatieron a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los narcotraficantes más buscados, divulgó este domingo el prestigioso diario La Jornada.

Según el rotativo, fuentes del Gobierno le confirmaron el hecho, que derivó en los denominados “narcobloqueos” implementados por grupos criminales en el occidental estado de Jalisco, donde ocurrió la operación.

Esta mañana el gobernador de esa entidad, Pablo Lemus, informó de varios bloqueos y enfrentamientos armados luego de un operativo en el municipio de Tapalpa, por lo cual activó la mesa de seguridad con los tres niveles de gobierno para atender la violencia.

Medidas similares fueron aplicadas en Michoacán por el mandatario local, Alfredo Ramírez.

Posteriormente, añade el periódico en su edición digital, la violencia se trasladó a los estados de Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato.

El líder criminal era considerado uno de los principales objetivos de los gobiernos de México y Estados Unidos.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el Gabinete de Seguridad federal apuntó más temprano que se estaban “atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales”.

“Nuestra prioridad es la seguridad y protección de la ciudadanía”, subrayó.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum implementa una estrategia nacional de seguridad basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

Como resultado de esta iniciativa, las fuerzas del orden detuvieron a 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto e incautaron 22 mil 832 armas y 327 toneladas de droga, del 1 de octubre de 2024, inicio de la actual administración, al 31 de enero último.

A juicio de autoridades, estas acciones han tenido un efecto directo en la disminución de la violencia, lo cual se refleja en una reducción del 42 por ciento en los homicidios dolosos, equivalente a 36 delitos de este tipo menos con respecto a septiembre de 2024.