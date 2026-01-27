México seguirá siendo solidario con Cuba, afirma Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reiteró que la decisión de su país de vender o dar por razones humanitarias petróleo a la mayor de las Antillas se relaciona con una determinación soberana “que ha venido desde hace muchos años”

Acerca del envío de petróleo a la isla, Sheinbaum recalcó que “es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario”. (Foto: Internet)

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó este 27 de enero que México seguirá siendo solidario con Cuba, país que enfrenta desde hace más de seis décadas un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

“México siempre ha sido solidario y va a seguir siendo solidario”, aseveró la mandataria durante su habitual encuentro con periodistas.

Desde el Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo reiteró que la decisión de su país de vender o dar por razones humanitarias petróleo a la mayor de las Antillas se relaciona con una determinación soberana “que ha venido desde hace muchos años”.

Hizo énfasis en que la isla ha sufrido un bloqueo “desde hace ya demasiados años” y este “ha generado problemas de desabasto”.

“La decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex (Petróleos Mexicanos), en función de los contratos, o ya en todo caso del gobierno, de una decisión humanitaria de enviar en determinadas circunstancias”, dijo.

En respuesta a una pregunta sobre reportes de medios en torno a una supuesta suspensión del envío de petróleo a la isla, Sheinbaum recalcó que “es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario”.

De acuerdo con los más recientes datos, el cerco de Washington contra Cuba causó perjuicios estimados en siete mil 556,1 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero último, un incremento del 49 por ciento frente al lapso anterior.

Solo en el sector de la salud esa política dejó pérdidas de casi 300 millones de dólares en un año, mientras el impacto en el ámbito energético superó los 496 millones debido a las restricciones para importar combustibles y piezas de repuesto.

El pasado 29 de octubre, Cuba logró una nueva victoria en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas al obtener 165 votos a favor de la resolución que pide el fin del bloqueo.