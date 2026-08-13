Minint en Cuba prorroga hasta 2028 la validez de licencias de conducción y circulación

Para más información se puede acceder a los teléfonos habilitados en los centros de trámites o acercarse a las unidades de Registro de Vehículos y Licencia de Conducción de su municipio

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El Ministerio del Interior ha decidido extender hasta el año 2028 la vigencia de las Licencias de Conducción y Circulación que vencen entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Los titulares de estos documentos deberán efectuar su renovación a partir de enero de 2028 en las Oficinas de Trámites correspondientes, lo que podrán ejecutar hasta el 31 de diciembre de ese propio año. En este periodo de tiempo, las Licencias de Conducción y Circulación mantienen su vigencia.

Lo anterior, no exonera a los titulares de Licencia de Conducción, mayores de 65 y 70 años, de la actualización de los chequeos médicos, cuando corresponda.

Esta medida entra en vigor de inmediato.

Para más información se puede acceder a los teléfonos habilitados en los centros de trámites o acercarse a las unidades de Registro de Vehículos y Licencia de Conducción de su municipio.