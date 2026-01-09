Ministro de la Industria Alimentaria intercambia con trabajadores del sector en Sancti Spíritus

En la unidad La Estancia, reconocida por las elaboraciones de jugos y compotas, el titular se interesó por la estrategia que pondrán en práctica para reanudar los procesos productivos

Un recorrido por el interior de la industria de conservas La Estancia sirvió para evaluar estrategias a fin de reanudar producciones. (Foto: Rosa Blanco)

Como una industria emblemática, reconocida nacionalmente por sus elaboraciones de jugos, compotas y néctar de frutas de alta calidad y aceptación, definió Alberto López Díaz, ministro de la rama Alimentaria a la unidad La Estancia, de Sancti Spíritus, un centro que está llamado a reanudar sus labores para salir del impasse productivo en el que se encuentra desde hace algún tiempo.

En intercambio con parte del colectivo de trabajadores, el titular del ramo en la isla apuntó que, en los últimos años, debido a los propios cambios, transformaciones y las limitaciones para acceder a la divisa, la adquisición de materias primas y otras causas asociadas a los programas energéticos, se ha visto limitado desempeño de esta entidad.

Añadió que a las dificultades que ocasionan la inestabilidad en las elaboraciones se unen los problemas técnicos presentados el año anterior en una de las calderas, lo que trajo consigo la paralización de los procesos, además de situaciones de roturas y falta de piezas de repuesto, entre otros problemas.

López Díaz, que visitó La Estancia como parte de una visita a la provincia, recientemente designada sede del acto central nacional por el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria, dijo que su ministerio apuesta por la recuperación de esta entidad productiva, para lo cual existe una estrategia, a partir de los ingresos que se generen por la comercialización de sus reconocidos surtidos.

Tenemos acceso a créditos y le daremos la oportunidad de adquirir algunas piezas de repuesto y materias primas y comenzar con las elaboraciones. Pero la capacidad de poder salir adelante en La Estancia parte del propio colectivo que debe recuperar los procesos y también el mercado, dijo el titular.

De igual forma, apuntó que en el 2026 no será posible lograr los niveles productivos de otros tiempos, pero sí avanzarán en este sentido y desde el propio ministerio estarán apoyando el desempeño de sus dos fábricas, la de Sancti Spíritus y la de Jagüey Grande, aunque las aspiraciones del sector están centradas en la recuperación de la emblemática industria espirituana, única de su tipo en Cuba, la cual está responsabilizada, además, de garantizar el encargo social al producir toda la compota para los niños del país.