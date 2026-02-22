Industria Láctea de Sancti Spíritus adelanta período de reparaciones

Ya se trabaja en la revisión y mantenimiento de la caldera que genera vapor y en breve intervendrán en los sistemas de frío para certificarlos antes de reanudar las labores productivas

Especialistas de Alastor en la provincia trabajan en la reparación de la caldera que genera vapor para asumir los procesos industriales en la Pasteurizadora espirituana. (Fotos: Rosa Blanco/ Escambray)

Las unidades subordinadas a la rama láctea en la provincia están paralizadas debido a la situación energética por la que atraviesa el país, esa es la razón por lo que se adelantó el período de reparación y mantenimiento que tradicionalmente comienza a partir de marzo cuando baja el acopio de leche, para iniciar las acciones de beneficio que recibirá, especialmente la caldera que genera el vapor y los sistemas de frío.

Así lo declaró a Escambray Carlos Manuel Díaz Gaspar, director técnico de la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza, quien aseguró que las fuerzas especializadas de Alastor, entidad encargada de estos trabajos en la provincia, labora en la revisión interna de la caldera, aunque con anterioridad se habían señalizado los lugares donde existen salideros de vapor, que también deben quedar erradicados.

Igualmente, explicó que todo este proceso se hará con la calidad requerida para, cuando haya disponibilidad de diésel y se incrementen los niveles de entrada de leche, poder disponer de una industria en condiciones de asegurar cada proceso productivo.

Como parte de las acciones en la Pasteurizadora Río Zaza, se prevé que la próxima semana comience el proceso de revisión para certificar el sistema de frío por amoniaco, un aval que se emite todos los años por parte de los expertos de la Unidad Empresarial de Base ServiQuímica, de Cienfuegos, los cuales se encargan de revisar los espesores de las tuberías y otras partes y piezas para evitar una falla tecnológica, de ahí la importancia de su intervención en este período.

“Lo que pueda quedar pendiente en cuanto a reparación de los sistemas de frío, se resolverá con los compañeros de la mipyme estatal SERI, de Villa Clara, que cuenta con los soldadores especializados y los recursos para hacerlo, de esta forma, aunque se reestablezcan las labores en la industria, sobre la marcha se estarán resolviendo los detalles que salgan durante el proceso productivo.

“Y, aunque habitualmente ambas fuerzas técnicas trabajan juntas en la certificación de los sistemas de frío, en esta ocasión, debido al déficit de combustible para poder mover hasta Sancti Spíritus andamios y otros medios con los que cuenta la mipyme, decidimos traer a los compañeros de SERI, una vez que la industria reestablezca sus labores”, aclaró finalmente el director técnico de la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza.