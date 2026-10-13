Museo de Lucha contra Bandidos dedica homenaje a la cultura cubana

La muestra rinde tributo a la presencia y el legado del destacado revolucionario Armando Hart Dávalos en la ciudad. (Fotos: Manuel Lagunilla/ Escambray)

El Museo Nacional de Lucha contra Bandidos de Trinidad se convierte por estos días en el epicentro de la cultura trinitaria, con la inauguración de la exposición fotográfica Un homenaje a Hart.

La muestra, que rinde tributo a la presencia y el legado del destacado revolucionario Armando Hart Dávalos en la ciudad, es el punto de partida de una serie de actividades enmarcadas en la Jornada de la Cultura Cubana y la ideológica Camilo-Che.

Norberto Juviel Pascual, museólogo del centro, destacó el privilegio de acoger esta exposición que recuerda los pasos de Hart en Trinidad. «Dejó inaugurado este museo el 1 de junio de 1984, pero su acercamiento con la ciudad venía de mucho antes. Él vivió aquí, en la que hoy es la Casa de Cultura, junto a su padre», comentó.

La muestra fotográfica captura también momentos más íntimos, en lugares emblemáticos como La Canchánchara.

Su legado trasciende la etapa como titular de Cultura, pues ya desde su rol en el sector de la Educación sentó las bases para el desarrollo cultural de la nación.

«Él y el Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque nos dieron la responsabilidad de investigar, coleccionar y divulgar lo que ocurrió en la lucha contra bandidos en todo el país. Este es un museo de carácter nacional, único de su tipo en Cuba».

Las actividades por la Jornada de la Cultura incluyeron una velada artística en la sede del museo. Con la participación de estudiantes y trabajadores, se pudo disfrutar del talento de las Tonadas Trinitarias, agrupación que celebra su aniversario manteniendo vivas las tradiciones folclóricas de la región.

Para los próximos días, el museo tiene previsto continuar con su agenda de homenaje, reafirmando su compromiso no solo con la memoria histórica, sino además con la promoción de la cultura y el arte en la villa de Trinidad.