Museo Romántico: 52 años preservando el patrimonio de Trinidad de Cuba

El inmueble adorna el centro histórico de la urbe, Patrimonio Cultural de la Humanidad

El Palacio Brunet exhibe piezas de las artes decorativas como vajillas, muebles antiguos, lencería, objetos de plata y porcelana pertenecientes a familias encumbradas de la villa. (Foto: Juan Carlos Naranjo/Escambray)

En la Plaza Mayor del centro histórico de la tercera villa de Cuba, la opulencia resalta en los dos niveles del otrora Palacio del Conde Brunet, devenido Museo Romántico el 26 de mayo de 1974, la primera institución de ese tipo inaugurada en Trinidad hace 52 años.

Fue el regalo más lujoso que dio a la urbe la primera Semana de la Cultura; por eso, cada onomástico es motivo para festejar con un programa que arrancó previamente, según Isabel Rueda Rodríguez, su directora.

“Comenzamos el día 15 con la Tarde Romántica dedicada al aniversario 52 del museo; además, en esa jornada se inauguró la exposición Aire de celebración, que aún permanece abierta al público, y hemos venido trabajando diversas actividades con las escuelas primarias”.

También los especialistas llegaron hasta el barrio en transformación La Popa para interactuar con niños de la comunidad, así como a la Casa de los Abuelos Esperanza de Vivir.

“Es la manera también —dijo Isabel Rueda Rodríguez— de trasladar hasta la comunidad parte del rico patrimonio que atesoran sus 14 salas, en las cuales delicadeza y creatividad andan de la mano”.

Y es que el Palacio Brunet exhibe piezas de las artes decorativas como vajillas, muebles antiguos, lencería, objetos de plata y porcelana pertenecientes a familias encumbradas de la villa que formaron parte de la sacarocracia criolla. Ello motiva a turistas nacionales y extranjeros a traspasar el umbral de la añeja edificación.

“Las 14 salas muestran usos y costumbres de la ciudad de Trinidad y algo muy importante, que destaco siempre, es el trabajo de ebanistería que exhiben los muebles, una marca que distingue a la carpintería de la villa”, añadió Rueda Rodríguez.

Dentro de la gestión cultural de la institución se alza el vínculo con el Proyecto de Manualidades Urdimbre, radicado en la sede del edificio, con una exposición permanente de lencería, una suerte de abrazo necesario entre el patrimonio tangible e intangible.

A Carlos Joaquín Zerquera y Fernández de Lara, tercer historiador de la ciudad, le debe Trinidad de Cuba su primer museo, situado en un edificio emblemático que adorna la Plaza Mayor del centro histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad.