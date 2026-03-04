Nora, la app que ayuda a «ahorrar» espacio en el teléfono

Además del ahorro de espacio y la disminución del uso intensivo de memoria RAM, esta aplicación todo en uno, apuesta por una experiencia minimalista, más ordenada y fluida

Cada día las aplicaciones de redes sociales consumen más espacio y recursos en los teléfonos móviles. Si borrar fotos ya no es una opción para aligerar su almacenamiento, puede encontrar la solución con Nora, nueva app que ahorra espacio en su dispositivo al agrupar Instagram, X y TikTok en una única interfaz.

Además del ahorro de espacio y la disminución del uso intensivo de memoria RAM, esta aplicación todo en uno, apuesta por una experiencia minimalista, más ordenada y fluida.

Con un menú lateral que permite ir abriendo una app u otra de forma rápida, los usuarios pueden alternar entre Instagram, X y TikTok sin salir de la aplicación, lo que hace posible consumir menos batería y una gestión más eficiente del tiempo de uso.

Nora ofrece, además, accesos directos a las interfaces web de cada aplicación. No obstante, se encuentra disponible solo en GitHub, plataforma en la nube para almacenar, compartir y trabajar en proyectos de software.

Debe quedar claro que Nora no pretende reemplazar a las plataformas originales, sino ofrecer una alternativa ligera para quienes desean mantenerse conectados sin sobrecargar su móvil.