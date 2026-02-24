Ocurrirá eclipse total lunar en días iniciales de marzo

Este fenómeno no volverá a suceder hasta 2028, lo que hace que este evento llame especialmente la atención de los amantes de la astronomía

Un eclipse lunar total ocurrirá el próximo 3 de marzo, momento en el que la Luna atravesará completamente la sombra de la Tierra, tiñéndose de un llamativo color rojo cobrizo durante casi una hora.

En esta ocasión la fase total del eclipse, conocida como totalidad, durará aproximadamente 58 minutos, de 11:04 a 12:02 UTC (tiempo universal coordinado).

Mientras, el evento completo, incluyendo las fases penumbral y parcial, alcanzará las cinco horas y 39 minutos.

Según informó la NASA, la totalidad será visible al anochecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primeras horas de la mañana en América del Norte, América Central y en el extremo occidental de América del Sur.

En tanto, el eclipse será parcial en Asia Central y gran parte de América del Sur, y no será visible en África ni en Europa.

Los expertos precisan que un eclipse lunar se puede observar sin necesidad de equipo especial, aunque aseguran que unos binoculares o un telescopio permitirán ver mejor este fenómeno astronómico.