Crean en Rusia implante único para reparar huesos del cráneo

Este avance permitiría crear condiciones más favorables para la recuperación de los tejidos en la zona afectada

Imagen ilustrativa. (Foto: RT)

Científicos del Instituto Sklifosovski de Moscú han desarrollado un nuevo trasplante óseo destinado a pacientes con lesiones en el cráneo, informó el jefe del Servicio Federal de Propiedad Intelectual de Rusia (Rospatent), Yuri Zúbov, en una entrevista con RIA Novosti.

El desarrollo está diseñado para sustituir defectos óseos de la bóveda craneal, explicó Zúbov. Forma parte de una serie de avances en implantes de huesos y articulaciones que buscan reducir el riesgo de rechazo por parte del organismo, agregó.

Una de las características de la tecnología es que el material utilizado para preparar el trasplante puede incorporar sustancias capaces de favorecer el crecimiento de las células y el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos. Esto permitiría crear condiciones más favorables para la recuperación de los tejidos en la zona afectada.

La metodología también está concebida para estimular el proceso de integración del implante en el organismo. El objetivo es que el sustituto óseo pueda utilizarse para reconstruir las áreas dañadas de la bóveda del cráneo y favorecer posteriormente la regeneración de los tejidos circundantes.