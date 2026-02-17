Organización solidaria alemana entrega donativo al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos (+fotos)

La ayuda solidaria incluye un mamógrafo de última generación, un equipo de rayos X e instrumental quirúrgico, entre otros medios

La ayuda incluyó material gastable e insumos para la asistencia médica. ( Fotos: Facebook)

De un incuestionable valor solidario y, sobre todo, práctico puede considerarse el donativo realizado por la organización solidaria Cuba Sí, grupo de trabajo del Partido La Izquierda (Die Linke), de Alemania,

al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, consistente en equipos de diagnóstico de alta resolución, material gastable e insumos para la asistencia médica.

De acuerdo con la licenciada Belkis Castillo Navia, especialista en Relaciones Internacionales, Donaciones y Proyectos en la Dirección General de Salud, el donativo,conformado por un mamógrafo de última generación, un equipo de rayos X, instrumental quirúrgico, camas, colchones, sillas de ruedas y andadores, constituye un gesto altruista y de gran impacto social que el pueblo de Sancti Spíritus agradece, remarcó la funcionaria.

Con el nuevo mamógrafo podrán retomarse los estudios de diferentes enfermedades en el Camilo Cienfuegos.

Castillo Navia ponderó la importancia de que la mayor institución hospitalaria de la provincia cuente con estos medios técnicos en el servicio de Imagenología, especialmente con este nuevo mamógrafo, con el cual podrán retomarse los estudios de diferentes enfermedades, algunas malignas, con una alta incidencia en la provincia.

La ayuda solidaria incluye, igualmente, mobiliario no clínico y herramientas necesarias en las labores de carpintería y otros oficios; donativos que, a su vez, fueron cedidos al centro asistencial por la Asociación Cubana de Producción Animal en Sancti Spíritus.

La organización solidaria Cuba Sí, grupo de trabajo del Partido La Izquierda (Die Linke), de Alemania, ha colaborado en ocasiones anteriores con el área materno-infantil del Camilo Cienfuegos.