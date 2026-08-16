Refuerza Taino Tours promoción de Cuba en ferias turísticas de México

Entre sus propuestas destacan los paquetes de traslados y estancias en La Habana y Varadero, además de circuitos por el occidente y centro de la isla. (Foto: Cubasí)

La agencia mexicana Taino Tours mantiene una estrategia activa para posicionar a Cuba como destino turístico en el mercado mexicano, con presencia en eventos clave como EPTUR y Mundo Joven Fest.

Estas acciones buscan mantener informados a agentes de viajes y turoperadores sobre la oferta cubana y garantizar que la isla continúe siendo una opción atractiva para los viajeros.

De acuerdo con News In America, EPTUR se celebra dos veces al año y constituye uno de los encuentros más relevantes del sector turístico en México. Reúne a mayoristas, minoristas, aerolíneas, navieras y otros actores de la industria. En este espacio, Taino Tours instala un estand propio que funciona como punto de encuentro para presentar novedades, distribuir materiales y dialogar directamente con los profesionales que recomiendan y comercializan destinos.

Este año, la agencia transmite un mensaje claro: Cuba sigue operativa y ofrece alternativas para distintos perfiles de viajeros. Entre sus propuestas destacan los paquetes de traslados y estancias en La Habana y Varadero, además de circuitos por el occidente y centro de la isla, diseñados para quienes buscan experiencias más allá del turismo de sol y playa.

La estrategia se complementa con la participación en Mundo Joven Fest, evento que se realiza dos veces al año —en abril y septiembre— y que se enfoca en las temporadas de verano e invierno. Allí, Taino Tours participa como invitado y aprovecha la red de ventas B2B de Mundo Joven para acercar sus productos a una comunidad de viajeros consolidada. Con esta alianza, la agencia busca crear canales que permitan que su oferta llegue a los clientes de Mundo Joven a través de sus agentes asociados.

El plan de acción combina la exposición directa en ferias del sector con el acceso a plataformas comerciales de amplia cobertura. Ambas vías apuntan a un mismo objetivo: mantener a Cuba presente tanto en la mente de los viajeros mexicanos como en la de quienes comercializan el destino. La promoción de La Habana, Varadero y los circuitos por el centro y occidente de la isla permite mostrar una oferta diversa que integra patrimonio, cultura, ciudades, naturaleza y playas.

En un entorno cada vez más competitivo, el contacto directo entre proveedores y agentes de viajes adquiere mayor relevancia. Por ello, la participación de Taino Tours en EPTUR y Mundo Joven Fest se convierte en una herramienta para fortalecer relaciones comerciales, actualizar conocimientos y abrir nuevas oportunidades de venta. Con más de dos décadas de experiencia en la promoción del destino, la agencia mantiene su apuesta por Cuba y por el mercado mexicano, convencida de que la isla sigue siendo una opción atractiva para quienes planifican sus próximas vacaciones.