Pañoleta azul: orgullo y tradición pioneril (+fotos)

Este 8 de octubre en Sancti Spíritus alrededor de 3 300 estudiantes ingresaron a la Organización de Pioneros José Martí, en un día marcado por la alegría de la familia y el inicio de la Jornada Camilo-Che

Autoridades del Partido y del Gobierno del territorio acompañaron a los pioneros y sus familiares durante esta especial jornada. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizarez/Escambray)

Como cada año, las escuelas espirituanas vuelven a vestirse de rojo, azul y blanco para celebrar una de las jornadas más esperadas del calendario escolar: la fecha en que reciben sus pañoletas los alumnos de primer grado, quienes comienzan su etapa como Moncadistas dentro de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM).

Ha sido, sin lugar a dudas, un día muy emotivo, marcado por la alegría de los niños y la emoción de los familiares.

Este año la escuela primaria Roberto Quesada Ramírez, del municipio cabecera, resultó la sede del acto provincial de cambio de atributo, que coincide con el aniversario 59 de la caída en combate del Guerrillero Heroico Ernesto Guevara de la Serna y el inicio de la Jornada Camilo-Che.

Esta jornada evoca a dos de los héroes más queridos de Cuba y contempla un amplio número de actividades conmemorativas, culturales y deportivas, que concluirán el próximo 28 de octubre con las ofrendas florales de los pioneros para Camilo Cienfuegos Gorriarán, Héroe de Yaguajay.

Tanto el Che como Camilo constituyen referentes para la Organización de Pioneros José Martí; su ejemplo y el llamado a ser como ellos será el compromiso que, a partir de hoy, reafirmarán los pioneros Moncadistas espirituanos.

«Desde que empezó el curso estaba esperando que llegara este día y hoy me siento muy feliz porque me pusieron la pañoleta azul y eso significa que ya soy pionero», aseguró emocionado Alessandro Kindelán Iznaga, estudiante de la escuela primaria Roberto Quesada.

También estuvieron presentes en esta celebración quienes ya portan su pañoleta roja y representan la continuidad de la organización pioneril.

Lisdaslys Pérez Labrada, mamá de una pionera que recibió su pañoleta azul en el referido centro educativo, apuntó: «Estoy muy orgullosa de mi niña en este día tan especial que llevábamos esperando desde que comenzó sus estudios, y del rendimiento académico que ha alcanzado gracias a sus profesores. También agradezco el apoyo del director y todo el personal docente de la escuela, quienes educan a los niños con mucho amor».

La pañoleta azul que acompañará a estos pioneros durante tres años y la responsabilidad de llevar este símbolo sobre los hombros es para ellos motivo de orgullo; su crecimiento dentro de la OPJM será una oportunidad para acercarse al ejemplo de quienes los precedieron en este camino y escribieron parte de la historia que ahora comenzarán a tejer.

Presidieron esta jornada de celebración Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en Sancti Spíritus, Frank Osbel Cañizares Rodríguez, vicegobernador provincial, Abran Sánchez González, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas y Yosvany Rodríguez Herrera, director general de Educación en el territorio.