Papa León XIV anuncia que será operado para extirpar un nódulo pulmonar

Al dirigirse a los fieles y peregrinos congregados en la plaza de San Pedro, tras el rezo del Ángelus dominical, el sumo pontífice explicó que la lesión fue identificada en una fase muy temprana y se encuentra bien delimitada

Agencia Prensa Latina

11 octubre, 2026 - 12:07pm

El papa León XIV anunció hoy que será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado durante recientes controles médicos.

Al dirigirse a los fieles y peregrinos congregados en la plaza de San Pedro, tras el rezo del Ángelus dominical, el sumo pontífice explicó que la lesión fue identificada en una fase muy temprana y se encuentra bien delimitada.

El Obispo de Roma señaló que los médicos consideraron conveniente realizar la intervención y que decidió seguir sus recomendaciones. Asimismo, agradeció a los presentes su cercanía espiritual y pidió que lo acompañen con sus oraciones.

Según informó posteriormente el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, la operación está prevista para los primeros días de la próxima semana y se estima que la estancia hospitalaria será de cerca de siete días.

Durante su saludo a los peregrinos, León XIV también agradeció las oraciones por su venidera visita pastoral a Perú, prevista dentro de una gira latinoamericana que incluye, además, a Uruguay y Argentina, del 6 al 17 de noviembre.

El anuncio se produjo durante la tradicional cita dominical del pontífice con los fieles, en la que, además de la reflexión sobre el Evangelio, comparte saludos y mensajes relacionados con acontecimientos religiosos y asuntos de actualidad.

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