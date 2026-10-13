Papa León XIV ingresa al hospital Gemelli para cirugía pulmonar

Según la Sala de Prensa, en el Vaticano prevalece un ambiente de calma y el estado de salud del pontífice no reviste alarma, en espera de los resultados de la intervención

El procedimiento está previsto para la mañana de este miércoles y se realizará mediante técnica robótica. (Foto: PL)

El papa León XIV ingresará hoy al Policlínico Gemelli de Roma para la intervención quirúrgica de un nódulo circunscrito en el pulmón, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El procedimiento está previsto para la mañana de este miércoles y se realizará mediante técnica robótica, según precisaron fuentes vaticanas.

La medida implica la suspensión de todas las audiencias y actividades públicas del pontífice hasta el 20 de octubre, indicó la Santa Sede.

El propio sumo pontífice confirmó el diagnóstico este domingo durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro.

Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón, señaló León XIV, de 71 años, quien afirmó que fue detectado en una fase muy inicial y está bien localizado.

El director de la Oficina de Prensa, Matteo Bruni, precisó que se trató de controles de rutina y que la internación será de alrededor de una semana.

Afirmó que la víspera el papa mantuvo sus audiencias matutinas, aunque suspendió su participación vespertina en el encuentro internacional sobre Amoris Laetitia que sesiona en el Aula Pablo VI.

Debido a la hospitalización, la Misa de clausura de ese encuentro, prevista para mañana miércoles en la Plaza de San Pedro, será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle, de acuerdo con el programa oficial.

Asimismo, el pontífice no asistirá este martes a la ceremonia de entrega de la Medalla de la Sostenibilidad en Castel Gandolfo.

Según la Sala de Prensa, en el Vaticano prevalece un ambiente de calma y el estado de salud del pontífice no reviste alarma, en espera de los resultados de la intervención.

La Santa Sede no ofreció detalles sobre la naturaleza del nódulo ni sobre el posible impacto en el viaje del papa a América del Sur, previsto para noviembre.