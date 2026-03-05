Papa León XIV pide a los líderes mundiales que renuncien a las armas

El Santo Padre pidió a los líderes de las naciones que “tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, de detener la carrera armamentista, para que “nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad” y los instó a “poner en el centro la vida de los más vulnerables”

El papa León reza para que Dios ayude a los líderes mundiales a renunciar a la guerra como medio para resolver conflicto.

El papa León XIV abogó hoy por el fin de la carrera armamentista, de las guerras, y por lograr la construcción de un mundo nuevo, de paz.

Es necesario “desarmar nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para que podamos ser instrumentos de reconciliación”, manifestó el sumo pontífice en su video con la intención de oración para el mes de marzo, cuyo texto fue divulgado por la oficina de prensa de la Santa Sede

En esa grabación con el tema Por el Desarme y la Paz, difundida a través de la campaña “Ora con el Papa”, León XIV resaltó que para los seres humanos es importante la vida en comunión, en fraternidad, y manifestó el rechazo a la guerra, a la destrucción.

Expresó la necesidad de la paz, y señaló que se debe encontrar “la fortaleza para hacerla realidad en la historia”.

“Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia”, apuntó el Obispo de Roma, y añadió que “la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos”.

El Santo Padre pidió a los líderes de las naciones que “tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, de detener la carrera armamentista, para que “nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad” y los instó a “poner en el centro la vida de los más vulnerables”.

“Que cada palabra amable, cada gesto de reconciliación y cada decisión de diálogo sean semillas de un mundo nuevo”, agregó el papa León XIV en ese video transmitido a través de la Red Mundial de Oración del Papa, en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano.

En relación con este tema, el miércoles último el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, alertó sobre el peligro de las denominadas guerras preventivas, a pocos días de iniciar la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En declaraciones a medios noticiosos, Parolin dijo que “si se reconociera a los Estados el derecho a la guerra preventiva, según sus propios criterios y sin un marco jurídico supranacional, el mundo entero correría el riesgo de ser incendiado” y lo más grave “es invocar el derecho internacional para la propia conveniencia.

El cardenal expresó la preocupación de la Iglesia católica ante el hecho de que “la justicia ha sido sustituida por la fuerza” con esa guerra en curso en Medio Oriente, donde “la primacía del poder y el egocentrismo se está imponiendo peligrosamente”, lo que agudiza el declive del derecho internacional y del multilateralismo.

El jefe de la diplomacia de la Santa Sede recordó en esa entrevista, divulgada por el diario Vatican News que, tras el inicio de ese conflicto, el pasado 28 de febrero, el Papa León XIV consideró el domingo último, en el rezo del Ángelus, que se enfrenta una “tragedia de enormes proporciones”, con riesgo de un “abismo irreparable”.