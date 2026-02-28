Papa León XIV recibe al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba (+post)

El papa León XIV recibió este sábado en audiencia en el Vaticano al ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, según ha confirmado la Santa Sede.
La audiencia entre el pontífice estadounidense y el ministro fue confirmada en el boletín diario vaticano, en el que Rodríguez aparece como «enviado especial» del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
En su cuenta de X el canciller cubano el honor de haber sido recibido por su Santidad León XIV.
Agradezco profundamente a Su Santidad León XIV(@Pontifex_es) el honor de haberme recibido en Audiencia como Enviado Especial del Presidente de la República de #Cuba, @DiazCanelB. pic.twitter.com/EU2cdnQkAU— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 28, 2026
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.