Papa León XIV recibe al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba (+post)

El papa León XIV recibió este sábado en audiencia en el Vaticano al ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, según ha confirmado la Santa Sede.

La audiencia entre el pontífice estadounidense y el ministro fue confirmada en el boletín diario vaticano, en el que Rodríguez aparece como «enviado especial» del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

En su cuenta de X el canciller cubano el honor de haber sido recibido por su Santidad León XIV.