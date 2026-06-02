Parque Nacional Caguanes celebrará Día Mundial del Medio Ambiente

La actividad central tendrá lugar en la comunidad yaguajayense La Picadora

La celebración por el Día Mundial del Medio Ambiente promoverá la educación ambiental.

Cada mes de junio convida a reforzar el cuidado del entorno. En tal sentido, el Parque Nacional Caguanes (PNC), de Yaguajay, desarrolla diversas iniciativas para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.

Así lo explicó a Escambray Midiala Rodríguez Reyes, especialista ambiental del sitio de conservación y disfrute del norte espirituano, quien detalló que, con el lema Un llamado global por la acción climática, la institución llegará hasta la comunidad La Picadora para protagonizar la actividad central en saludo a la efeméride.

Allí, dijo, realizarán variadas actividades con los niños, entre ellas juegos de participación, tesoros escondidos y pinturas en papelógrafo, donde los infantes podrán plasmar ideas para enfrentar el cambio climático.

Rodríguez Reyes apuntó que la cita devendrá oportunidad para efectuar exposiciones de trabajos con plástico, libros, plegables, entre otros materiales, en aras de que los más pequeños muestren su vínculo con el medio ambiente y las acciones para su protección.

Asimismo, recalcó que la jornada estará matizada por iniciativas culturales a cargo del proyecto educativo Ambienta y del grupo artístico de la localidad.

Acotó que durante la celebración se darán a conocer los ganadores del concurso Tomando acción por el clima, lanzado por el PNC a propósito de la fecha ambiental.

Finalmente, refirió que, como es habitual cada 5 de junio, se efectuará la siembra de árboles, estrategia que promueve el parque en pos de garantizar la reforestación y, por ende, la salud de los ecosistemas.

La conmemoración por el 5 de junio responde, además, a las acciones de educación ambiental del sitio, un asunto de extrema importancia, pues persigue crear conciencia ambiental y preservar los valores naturales del lugar.