Partidos Comunistas de Cuba y China subrayan amistad y apoyo mutuo (+post)

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, realiza desde este 4 de febrero una visita a China como enviado especial del Partido y Gobierno de su país

Agencia Prensa Latina

4 febrero, 2026 - 10:53am

Ambas partes destacaron que los vínculos interpartidistas son la piedra angular de la relación bilateral. (Foto: @BrunoRguezP)

Los Partidos Comunistas de China (PCCh) y de Cuba (PCC) subrayaron este 4 de febrero en Beijing los profundos lazos de amistad y la alta confianza política entre ambos, así como el apoyo a los intereses fundamentales de cada uno.

Liu Haixing, jefe del Departamento de Enlace Internacional del PCCh sostuvo un encuentro con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien viajó a esta capital en calidad de enviado especial del PCC y el Gobierno cubano.

Ambas partes destacaron que los vínculos interpartidistas son la piedra angular de la relación bilateral.

El alto funcionario chino expresó sus mejores deseos para el pueblo y gobierno de la isla, al tiempo que subrayó el dinamismo de las relaciones entre Beijing y La Habana.

Rodríguez transmitió los saludos y mejores deseos de paz, prosperidad y salud para el pueblo chino, a propósito del advenimiento del Nuevo Año Lunar.

Señaló que este encuentro ocurre en medio de una coyuntura global cambiante y peligrosa, caracterizada por un deterioro acelerado del orden internacional, lo cual se traduce en amenazas para la paz y la soberanía de los pueblos.

Las dos partes coincidieron en su visión de los asuntos mundiales y reafirmaron la importancia de mantener la estabilidad y el respeto al derecho internacional, conforme a la Carta de la ONU.

RELACIONADO CON:

Agencia Prensa Latina

Texto de Agencia Prensa Latina

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026