Partidos Comunistas de Cuba y China subrayan amistad y apoyo mutuo (+post)

Los Partidos Comunistas de China (PCCh) y de Cuba (PCC) subrayaron este 4 de febrero en Beijing los profundos lazos de amistad y la alta confianza política entre ambos, así como el apoyo a los intereses fundamentales de cada uno.
Liu Haixing, jefe del Departamento de Enlace Internacional del PCCh sostuvo un encuentro con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien viajó a esta capital en calidad de enviado especial del PCC y el Gobierno cubano.
Ambas partes destacaron que los vínculos interpartidistas son la piedra angular de la relación bilateral.
El alto funcionario chino expresó sus mejores deseos para el pueblo y gobierno de la isla, al tiempo que subrayó el dinamismo de las relaciones entre Beijing y La Habana.
Rodríguez transmitió los saludos y mejores deseos de paz, prosperidad y salud para el pueblo chino, a propósito del advenimiento del Nuevo Año Lunar.
Fue de gran satisfacción intercambiar con el compañero Liu Haixing, Jefe del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista de #China, como parte de mi visita a este país como Enviado Especial del Partido y el Gobierno de #Cuba.
Reafirmé la… pic.twitter.com/r1oU5mj3uM
Señaló que este encuentro ocurre en medio de una coyuntura global cambiante y peligrosa, caracterizada por un deterioro acelerado del orden internacional, lo cual se traduce en amenazas para la paz y la soberanía de los pueblos.
Las dos partes coincidieron en su visión de los asuntos mundiales y reafirmaron la importancia de mantener la estabilidad y el respeto al derecho internacional, conforme a la Carta de la ONU.
Como parte de mi visita a #China en calidad de Enviado Especial del Partido y el Gobierno, me reuní con Chen Xiaodong, Director de CIDCA.
Reconocí el trabajo y los esfuerzos realizados por esta agencia, en función de la cooperación bilateral, sobre todo en el contexto actual que… pic.twitter.com/Zeqfi2XX3O
