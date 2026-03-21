Peloteros espirituanos a liga italiana

Dos jugadores y un entrenador se unen a varios cubanos que están insertados en diferentes clubes beisboleros

Rodolexis Moreno González y José Isaías Grandales Rodríguez.

En un contexto marcado por el excelente papel de Italia en el VI Clásico Mundial de Béisbol, donde rubricó su mejor actuación histórica al avanzar hasta semifinales, dos jugadores y un entrenador de la provincia espirituana llegan al país europeo para insertarse en su liga nacional.

Se trata del jugador de cuadro Rodolexis Moreno González y el lanzador José Isaías Grandales Rodríguez, además del entrenador de pitcheo Osmani González Quesada.

En el caso de Rodolexis, fue contratado por el club Crocetta A.S.D. Baseball Club, mientras Grandales y González firmaron el convenio con el Alpina Baseball Softball.

Moreno resultó un puntal en la clasificación de los Gallos a la postemporada de la Serie Nacional en su versión 64 y su desempeño lo llevó a integrar el equipo Todos Estrellas ofensivo de la campaña.

Durante esa contienda el trinitario acumuló 277 veces al bate y fue el que más hits conectó dentro de su equipo (98) y también el que más anotó (58). Su average fue de 354, con 30 empujadas, y robó 12 bases.

Su ofensiva ha sido consistente. En nueve Series Nacionales batea para 314, con 770 hits, 479 anotadas y 103 bases robadas como datos más relevantes.

Grandales, por su parte, se ha convertido en uno de los principales lanzadores de los Gallos en las últimas temporadas. En la más reciente lanzó en 24 partidos con ese rol y terminó con balance de siete triunfos y cuatro reveses; también aportó la mayor cantidad de victorias para su equipo y fue el que más trabajó, con 84.1 innings.

Su efectividad registró 3.95 PCL; su WH IP, 1.38; los contrarios le batearon para 256; propinó 61 ponches y regaló 36 boletos.

De por vida, en cinco Series Nacionales archiva balance positivo de 25 éxitos y 20 derrotas, además de dos juegos salvados en 83 partidos. Su PCL es de 4.07 y su WHIP de 1.61, con 223 ponches y 174 boletos.

Osmani, en tanto, atesora una rica trayectoria como entrenador de pitcheo, básicamente en las categorías inferiores Sub-15 y Sub-18, con un desempeño exitoso. Sus seleccionados han logrado ser medallistas de oro, plata y bronce en campeonatos nacionales en los que tradicionalmente el cuerpo de pitcheo espirituano ha figurado entre los mejores del país.

Varios de los lanzadores que han estado bajo su mando han integrado equipos Cuba a diferentes eventos internacionales.

La liga italiana de béisbol tiene fijado su inicio para el 11 de abril y en ella intervienen ocho equipos.

Los espirituanos se unen a varios peloteros cubanos que están insertados en diferentes clubes italianos.