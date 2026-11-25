La prenda que vistió el Comandante en Jefe en la IV Cumbre Iberoamericana, de Cartagena de Indias, en 1994, preside la valiosa colección de guayaberas que se resguarda en Sancti Spíritus

En la Casa de la Guayabera de Sancti Spíritus se conserva la icónica prenda que Fidel usó en Cartagena de Indias.

Flanqueado por cadetes de la marina de guerra en posición de firmes y fusiles en presenten armas, Fidel Castro hizo su entrada triunfal a la sede de la IV Cumbre Iberoamericana, en Cartagena de Indias, Colombia. Erguido como un caguairán; paso firme; mirada profunda. Obturadores inquietos inmortalizaron el recorrido y los saludos con la mano derecha al aire. Cámaras en ristre, volvieron una y otra vez a la carga. Ni esas vistas de águila daban crédito de lo captado. Frente a los ojos del mundo se lució vestido con una criollísima guayabera.

Fue en junio de 1994. La prensa y los amigos de Cuba que lo asaltaron con abrazos y consignas no disimularon la curiosidad. Preguntas de un lado; respuestas jocosas sin perder la objetividad, del otro. Hasta la amenaza de un atentado lo rodeó en aquella jornada.

LA MÁS BUSCADA

Desde entonces hasta la fecha se han generado diversas lecturas. Aún sucede cuando se mira de frente la camisa blanca, de mangas largas y puntadas preciosistas bajo la marca Pepe Antonio. Ocurre siempre cuando se observa detrás de la vitrina empotrada en la pared, donde se resguarda celosamente junto al resto de las piezas que integran la mayor colección de guayaberas del mundo, que le pertenece a Sancti Spíritus.

“Es la joya de la casa”, deja escapar Carlo Figueroa Crespo, al frente del Proyecto de Desarrollo Local con sede en la emblemática Quinta Santa Elena, de la cuarta villa de Cuba.

La camisa usada por el Comandante en Jefe en 1994 es admirada por los visitantes de varios sitios del mundo. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

No exagera. Ha sido testigo de numerosos encuentros, de personas llegadas hasta ahí desde cualquier sitio del orbe tras su pista, de encuadres militares, de muchos ojos que se cierran a fuerza de humedad. Y entre tantas anécdotas, hay una que no olvida y asegura que jamás lo hará.

Viernes 16 de agosto de 2019. Dalia Soto del Valle, acompañada por algunos hijos y nietos, detiene su andar entre las guayaberas. Silencio, demasiado. De frente a la pieza, se amontonan los recuerdos; una vida junto al esposo, amigo, padre de sus vástagos, el hombre que hizo la Revolución.

“Le pregunté sobre los vínculos de la guayabera y Fidel Castro. Hay muchos mitos alrededor de por qué la vistió ese día. Fue la única vez que se le vio públicamente así, después del triunfo de enero de 1959”.

Dalia lo escucha atentamente. Sonríe por momentos. Asienta con la cabeza. Deja escapar algunas frases. Aplasta la humildad de esa hija de la villa trinitaria.

Carlo Figueroa ha sido testigo de muchas de las muestras de amor y respeto a Fidel de quienes visitan la sala museable. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

“Te aseguro que todo lo que vistió se hizo en Cuba”, afirma.

Vuelve Carlo Figueroa a la carga. La curiosidad lo carcome. Insiste. En ráfagas, más preguntas. Con cada una Dalia deja levemente caer las tensiones sobre sus labios.

“Te pudiera decir la verdad sobre todas esas versiones que, como expresaste, son mitos y los mitos, mitos son. Si te lo digo yo, te lo dijo Dalia y Dalia no existe”, cuenta con la fuerza de las frases que jamás se olvidan.

A la vuelta de los años, Carlo, quien además funge como presidente del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), protege la emotividad de la visita, las enseñanzas y el impacto de una publicación en su otrora cuenta Twitter —hoy X— que se hizo viral en segundos.

La publicación en la red social de la visita de Dalia Soto del Valle se hizo viral. (Foto: Cortesía Carlo Figueroa)

“Me quedé petrificado con esa respuesta. Pero, como muchas cosas en la vida, es mejor quedarse con las versiones de la historia más conocidas, como la del propio origen de la guayabera, nacida según el imaginario popular cerca de una de las márgenes del río Yayabo.

“Al vestir el Comandante en Jefe esa prenda le mostró al mundo que Cuba tenía la capacidad de transformarse y también de imbricarse en una unidad latinoamericana por la que siempre hemos soñado”.

TRAZOS DE ADMIRACIÓN

Cuando el reconocido artista visual Nelson Domínguez, Premio Nacional de Artes Plásticas 2009, conoció que casi al borde del río Yayabo una casona atesoraba una colección única, no dudó en sumarse a quienes han entregado una de sus guayaberas.

Desde diversos puntos de la geografía del orbe han llegado a la institución cultural para admirar su colección. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

“La donó en 2014 y, desde ese instante, forma parte de la colección”, aclara Figueroa Crespo.

Blanca, de mangas largas, la pieza se incluye en la cifra de 265 piezas, porque se cuentan también otros tipos de objetos. Como sello, le impregnó su firma y el año de la donación. Trazos típicos del creador con carboncillo.

“Precisamente, en el lustro de la institución regresó Nelson con la exposición Collages recientes, compuesta por 25 creaciones inéditas. Una de las novedades de la muestra resultó que su cartel fue una guayabera real, intervenida por el propio artista y la Casa de la Guayabera, como iniciativa, confeccionó con tela una pieza de gran tamaño y la infló, luego de que él la dibujara”.

Esa noche se registra como una de las más especiales en la historia de la institución. En las obras se evocó al líder histórico de la Revolución cubana.

“Me pidió su guayabera para intervenirla con serigrafía y, como es visible, tiene al dorso la frase Nuestro Fidel. Es el Fidel de Nelson, quien también es un fruto de la enseñanza artística en Revolución, creador en todos estos años, un representante fundamental en la vida cultural de Cuba y uno de los artistas contemporáneos más importantes”.

La institución es referencia en el panorama cultural de Cuba. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

MÁS QUE UNA GUAYABERA

Caminar por la pequeña sala museable entre las perchas de donde cuelgan piezas diversas e, incluso, la camisa de mayores dimensiones del mundo —de tres metros de ancho por cinco de largo— es reencontrarse con hombres y mujeres dignos de admirar. No son solo personalidades de la política y cultura; también están quienes, sin robarse miradas mediáticas, cargan sobre sus hombros muchas historias.

“Todo gira alrededor de la figura de Fidel. Están los Comandantes de la Revolución, el propio Raúl Castro, su hermano Ramón, los principales líderes de la construcción del proyecto que comenzó a caminar en 1959, los amigos de otras tierras, un cincuentenario de la industria azucarera, médicos, educadores, combatientes, artistas fundamentales en la política cultural inclusiva y renovadora de esta nación. De ahí, el concepto de la tropa de Fidel porque de una manera u otra todos tienen relación con él.

“Por tanto, poseemos en Sancti Spíritus lo que muchos quisieran tener en sus colecciones museables. Atesoramos valores invaluables para el patrimonio nacional.

“Hay que agradecerle a la Cancillería cubana que en el año 2010 declarara la guayabera como prenda de vestir del ceremonial diplomático del Estado y del Gobierno. Aquí está el facsímil firmado por Bruno Rodríguez porque fue una solicitud que le hicimos a la Asamblea Nacional y se tramitó a través de la cancillería. A partir de ahí empezamos a ver a mucha más gente en guayabera. Y eso lograrlo desde Sancti Spíritus, cuando solo era un proyecto de iniciativa municipal para el desarrollo local, puede parecer algo normal. Pero no. Es una de las tantas transcendencias de este lugar, al borde de sus 15 años”.

Y si no bastaran esos y otros muchos vínculos de la institución y su colección con los más recientes trazos de la historia de Cuba, la Casa de la Guayabera, edificación hermosa que desde el 2004 es guarida de un proyecto renovador desde su raíz para la vida sociocultural espirituana, es vecina de una obra que le robó varios minutos al Comandante en Jefe, durante su visita a la cuarta villa de Cuba, en 1986.

“La foto y la historia de todo lo que sucedió encima del paso peatonal están. Fidel se encantó con la vista que encontró y eso nadie tampoco lo puede cambiar”, concluyó el reconocido intelectual.

Bastó un segundo para inmortalizarlo. También están las anécdotas de medio pueblo que le siguió su trayecto. A pocos metros sobre el emblemático río Yayabo, se extasió con una vista hermosa. Para atraparla se acomodó sobre la baranda de hierro; sus ojos tropezaron con el emblemático puente de cinco arcadas, la cúspide del Teatro Principal, los muros de la Quinta… Una bocanada de oxígeno necesaria para seguir su paso agitado por Sancti Spíritus, de donde nunca se ha ido.