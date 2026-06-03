Persisten problemas con las señales de radio y televisión en Yaguajay

Ver televisión o escuchar radio en las escasas horas de servicio eléctrico se ha convertido en una odisea en el norte espirituano

Cada mañana Ezequiel Hurtado desde su convalecencia en el batey de Vitoria se hace la misma pregunta: ¿cuándo podremos oír la emisora? La interrogante la repite desde el Barrio África Eulalia Álvarez, quien clama por la señal de la radio local y las emisoras nacionales. Igual le ocurre a Rafaela González en la comunidad de Pueblo Nuevo, en Venegas. Ni hablar cuando se trata de trasmisiones de béisbol o partidos de fútbol, mucho más ahora en las cercanías del mundial.

De un extremo a otro de la geografía, los yaguajayenses se hacen la misma pregunta: ¿qué ocurre con la señal de Radio y Televisión?

Ante tantas inquietudes, Escambray contactó a Yaneisy Álvarez Rodríguez, directora de la Empresa RadioCuba en Sancti Spíritus.

¿Cuál es el estado actual de los canales de televisión ubicados en la torre de Las Llanadas?

“El origen de tal situación en ese lugar data ya de algún tiempo. Hoy se encuentran afectados los trasmisores de los canales educativos 1 y 2, al igual que el 50, por lo que se decidió utilizar el 16 de alta definición para que pudieran llegar la señal de los canales habituales. Los problemas de estos canales han sido muy difíciles de solucionar debido a la obsolescencia tecnológica de ese equipamiento. Son transmisores muy antiguos y ya de esos transmisores prácticamente en el taller de RadioCuba ni en la dirección de la empresa se cuenta con piezas de repuesto. Se han hecho muchas innovaciones, pero ya ninguna soluciona la situación actual que presentan los mismos. Hoy se trabaja en el canal 50, se trajeron las excitadoras arregladas y dentro de unos días se debe de restablecer, porque eso hay que probarlo allí en el transmisor, y se debe restablecer el servicio SD por el canal 50, como es habitual”.

¿Qué otros factores inciden en la torre de las Llanadas que impiden ver la televisión en el norte espirituano cuando los pobladores tienen corriente?

“También se ha visto interrumpida la señal debido a la baja disponibilidad de combustible del grupo electrógeno. Desde el pasado domingo la planta de emergencia sufrió una avería y ternemos la torre de Las Llanadas sin respaldo del grupo electrógeno, el cual presenta problemas con el generador y deben acudir los especialistas para hacer una defectación técnica, pues este equipo tiene una sobre explotación”.

Teniendo en cuenta que en Yaguajay prácticamente hoy no se escucha ninguna emisora, ni siquiera la local, ¿qué información puede ofrecer?

“Hoy tenemos afectado el Centro de Onda Media, en la carretera a Mayajigua, ahí tenemos tres trasmisores con tres frecuencias: 710 khrz,1200 khrz 1550 khrz, todos fuera de servicio, también con obsolescencia tecnológica y ya no existen prácticamente los fabricantes de estos equipos. Por ejemplo, el 1550 lleva dos años en el taller nacional, no se ha podido reparar y en estos momento tenemos en la división los módulos de potencia de otro trasmisor de Onda Media, se trabaja en ellos, pero sin posibles soluciones.

“Nuestra tecnología es muy obsoleta —acota la referida fuente—, la más avanzada que tenemos fueron los trasmisores de HD que llegaron a finales de año y lo demás se instaló en el año 2016. Desde el 2014 RadioCuba no recibe partes y piezas. Antes las averías las solucionábamos en horas; hoy se demoran semanas y meses. Tratamos de salir al aire gracias a la innovación y el intelecto de nuestros especialistas que hacen un esfuerzo extraordinario, por su alto sentido de pertenencia para mantener los servicios”.

También se ha visto afectada la señal de la emisora municipal La voz de Yaguajay por más de un mes. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Correrá la misma surte que el resto de las emisoras?

“En el trasmisor de la emisora local hemos trabajado y recuperado varios módulos. Hoy se encuentra a prueba aquí, en nuestro taller, de ser positivas próximamente se restablecerá la señal de esta emisora que comparte la frecuencia 91,3 en FM con Radio Sancti Spíritus. Precisamente ese trasmisor cuenta con paneles solares, que fue un logro este año”, concluyó.