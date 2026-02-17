Pierde EEUU a icónico líder afroamericano con la muerte de Jesse Jackson

Jackson, quien se considera el que abrió el camino para que Barack Obama se convirtiera en el primer mandatario afroamericano en llegar a la Casa Blanca, venía afrontando hace años una enfermedad neurológica degenerativa

La trayectoria de Jackson está marcada por la defensa de la igualdad racial, la justicia económica y los derechos de voto. (Foto: PL)

El reverendo Jesse Jackson, dos veces candidato a la nominación demócrata para la presidencia de Estados Unidos e icónico defensor de los derechos civiles, falleció este martes a los 84 años.

«Nuestro padre fue un líder servidor, no sólo de nuestra familia, sino de los oprimidos, los que no tienen voz y los ignorados de todo el mundo», dijo la familia de Jackson en un comunicado.

«Su inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él guió», subrayó.

Jackson, quien se considera aquí el que abrió el camino para que Barack Obama se convirtiera en el primer mandatario afroamericano en llegar a la Casa Blanca, venía afrontando hace años una enfermedad neurológica degenerativa.

En noviembre fue hospitalizado y permaneció bajo observación por la parálisis supranuclear progresiva (PSP) que padecía.

Jackson “ha estado controlando esta enfermedad neurodegenerativa durante más de una década”, dijo en un comunicado la Coalición Rainbow PUSH entonces.

“Inicialmente le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson; sin embargo, en abril del año pasado se confirmó que padecía parálisis supranuclear progresiva (PSP). La familia agradece todas las oraciones en estos momentos”, añadió el texto en su momento.

La PSP es un trastorno neurológico poco común que afecta los movimientos corporales, la marcha y el equilibrio, y los movimientos oculares, de acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos.

Esta enfermedad suele comenzar alrededor de las seis décadas de vida y sus síntomas son similares al Parkinson. El estimado es que la mayoría de las personas con PSP desarrollan una discapacidad grave en un plazo de tres a cinco años.

Jackson alcanzó notoriedad nacional en la década de 1960 -fue cercano a Martin Luther King Jr.- y su trayectoria está marcada por la defensa de la igualdad racial, la justicia económica y los derechos de voto.

En 1971, fundó Operation PUSH como una forma de mejorar las condiciones económicas de las comunidades negras del país y en 1984 lanzó la Coalición Nacional Arcoíris, pero unos 12 años después ambas se fusionaron para dar lugar a la Coalición Rainbow PUSH.

Jackson informó sobre el deterioro de su salud en 2017 cuando habló abiertamente sobre su diagnóstico de Parkinson. “Mi familia y yo comenzamos a notar cambios hace unos tres años”, escribió en un comunicado en aquel momento, cuando confesó que fue la enfermedad “que venció a mi padre”.

En 2021 afrontó varios eventos de salud, entre ellos una cirugía de vesícula y una hospitalización por Covid-19 junto a su esposa; además, sufrió una caída y se golpeó la cabeza mientras asistía a una reunión en la Universidad de Howard en Washington.

Dos años después, en julio de 2023, anunció su retiro como presidente de la Coalición Rainbow PUSH.

Jackson fue candidato a las primarias presidenciales del Partido Demócrata en 1984 y 1988 y ejerció como senador de facto para el Distrito de Columbia desde 1991 hasta 1997.