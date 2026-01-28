Pioneros espirituanos rinden tributo a José Martí (+fotos)

Miles de niños espirituanos, junto a sus educadores y familiares, honraron la memoria del Apóstol cubano José Martí con el tradicional Desfile Martiano en conmemoración al aniversario 173 de su natalicio

28 enero, 2026 - 11:06am

Pioneros espirituanos rinden tributo al Maestro con el tradicional Desfile Martiano. (Fotos: Adriana Alfonso y Vicente Brito/Escambray)

Este 28 de enero, cuando se cumplen 173 años del natalicio del Apóstol, se convirtió en un festejo de familia en que los pequeños, acompañados de sus padres y maestros, protagonizaron un sentido tributo a José Martí.

