Este 28 de enero, cuando se cumplen 173 años del natalicio del Apóstol, se convirtió en un festejo de familia en que los pequeños, acompañados de sus padres y maestros, protagonizaron un sentido tributo a José Martí.
Pioneros espirituanos rinden tributo a José Martí (+fotos)
Miles de niños espirituanos, junto a sus educadores y familiares, honraron la memoria del Apóstol cubano José Martí con el tradicional Desfile Martiano en conmemoración al aniversario 173 de su natalicio
