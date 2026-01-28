Pioneros espirituanos rinden tributo a José Martí (+fotos)

Miles de niños espirituanos, junto a sus educadores y familiares, honraron la memoria del Apóstol cubano José Martí con el tradicional Desfile Martiano en conmemoración al aniversario 173 de su natalicio

Pioneros espirituanos rinden tributo al Maestro con el tradicional Desfile Martiano. (Fotos: Adriana Alfonso y Vicente Brito/Escambray)