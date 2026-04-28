Pioneros espirituanos desfilan por el Primero de Mayo (+fotos y video)

Pioneros espirituanos desfilaron junto a sus colectivos educacionales como preámbulo a la celebración del Primero de Mayo en todos los municipios.
El escenario escogido en la cabecera provincial fue la Feria Agropecuaria Delio Luna Echemendía, donde estudiantes pertenecientes a las escuelas enclavadas en el Consejo Popular Jesús María fueron protagonistas de la cita convocada por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
Con la alegría y el entusiasmo que caracterizan a nuestros infantes, se reafirmó el compromiso de formar parte del presente y el futuro de la Patria. La actividad estuvo presidida por Ekaterina Gowen Dickinson, miembro del Comité Central del Partido y secretaria de la CTC; Elaine Plasencia Afonso, miembro del Buró Provincial del Partido, entre otros directivos.
Al finalizar el desfile, la CTC reconoció a la Dirección General de Educación en el territorio, al Inder y, de manera especial, a la Escuela Elemental de Arte Ernesto Lecuona por su participación en esta fiesta, donde también los niños defendieron la soberanía de la isla.
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