Piro Abreu: combatiente imprescindible en el Directorio Revolucionario 13 de Marzo

Horacio Piro Abreu Rodríguez demostró su fidelidad al proceso revolucionario.

El Directorio Revolucionario surgió en el 24 de febrero de 1955 como organización clandestina que agrupaba a jóvenes estudiantes y trabajadores, con el propósito de desarrollar la lucha armada frente a la dictadura batistiana. En la antigua provincia de Las Villas fue constituido desde la fundación de la organización. Su coordinador provincial fue Agustín Gómez-Lubián (Chiqui) que murió trágicamente en una acción revolucionaria en mayo de 1957, lo sustituiría Ramón Pando Ferrer, ya que en la práctica lo era, propuesto por Chiqui. Enrique Villegas Martínez era el máximo dirigente en Sancti Spíritus.

En junio de 1957 en una reunión efectuada en La Habana, Enrique Villegas propone las montañas del centro de la isla, idea ya manejada antes del Asalto al Palacio Presidencial (en marzo de 1957), para abrir el frente guerrillero por considerar que existían las condiciones necesarias para ello. En el mes de julio se aprueba la apertura del mismo.

Entre Pando Ferrer y Villegas existe plena identificación, por lo que son ellos los encargados de crear la base logística en las montañas del Escambray para la posterior instalación de las guerrillas. A partir de entonces Sancti Spíritus se convirtió en la cuna del frente guerrillero y en el cuartel de la lucha clandestina en la provincia de Las Villas. Esas coordinaciones se realizaban en contacto con Faure Chomón que se encontraba en el exilio en Miami creando las condiciones para la organización de una expedición armada.

En septiembre de 1957 se funda la primera célula del Directorio Revolucionario en Sancti Spíritus, dirigida por Enrique Villegas Martínez; participan, entre otros, Ernesto Valdés Muñoz (Valdesito), Horacio Abreu Rodríguez (Piro), el Dr. Francisco García Menéndez (Pancho), los hermanos Gabriel, María Josefa, Consuelo y Belén Suárez Orozco, las hermanas Gladys y Ana Lidia Brizuela Vendredi, Rafael Fariñas (Cayuco), Manolo Solano y Julio Pérez Castillo. Estos jóvenes al ingresar en esta célula clandestina estaban convencidos de que la única vía posible para derrotar al tirano era la lucha armada iniciada por Fidel.

Los planes de abrir un frente guerrillero en el Escambray tuvieron su gran propulsor en Enrique Villegas, que trabajaba sin cesar, pues su sueño comenzaba a tornarse realidad. Las tareas aumentaron y el grupo forjador de ideales estuvo a la altura de las circunstancias, entonces, y después de la muerte de Villeguitas, ocurrida el 25 de enero de 1958.

El combatiente Horacio Abreu, su entrañable compañero de luchas, que lo sustituyó en la dirección de la organización a partir del 15 de diciembre de 1957 en una reunión en el bar Suárez, situado en la esquina de las calles Céspedes y Remate (actual Abel Aluart), en la ciudad de Sancti Spíritus

Horacio Abreu Rodríguez, o simplemente Piro, como era conocido por todos, había nacido en Sancti Spíritus el 14 de febrero de 1922.

UN MÚSICO EMPÍRICO

Desde muy joven le gustó la música, por la que sintió gran vocación. Aprendió a tocar el piano y el saxofón de forma empírica, comenzó en la orquesta Monte Casino por los años 1953 o 1954 y pronto se convierte en su director, muy exigente, le gustaban las cosas bien hechas. Bajo su dirección, la orquesta, por su buen ritmo y buenas interpretaciones, gozó durante años de la preferencia de los bailadores en toda la región y fuera de ella.

Ya en la agrupación Monte Casino realiza estudios de armonía en el Conservatorio Dulzaides, de Santa Clara, a los que asistían de Sancti Spíritus él y el saxofonista y compañero de orquesta Hildeliso Castro (padre de Alfredo y Felipe Castro, destacados músicos espirituanos). Piro fue un músico autodidacta, como muchos de la época que le tocó vivir, no se diplomó, recibió formación técnica y musical sólida con diferentes profesores, lo que unido a su talento lo hizo el músico que fue en vida y que hoy se aprecia en su obra, lamentablemente poco difundida. Fue autor de muchas obras musicales que fueron grabadas por consagrados intérpretes como Rosita Fornés, Lourdes Gil y Los Galantes entre otros.

Recibiendo una condecoración en la Plaza de la Revolución Serafín Sánchez Valdivia.

REVOLUCIONARIO Y LUCHADOR CLANDESTINO

Enmascarado en sus actividades como músico y otras veces vestido de chofer porque había trabajado en los ómnibus La Flecha de Oro, se convirtió en uno de los combatientes clandestinos más importantes de la provincia de Las Villas, lo que le hizo ganar que se llamara el comandante del Directorio Revolucionario 13 de marzo en el llano. Su audacia, capacidad movilizativa, temple y nervios de acero hizo posible que realizara un arduo trabajo revolucionario desde septiembre del 57 hasta octubre de 1958 sin ser descubierto, a pesar de su padecimiento de epilepsia.

Piro realizó una importante labor junto a Villegas en la organización del frente guerrillero en el Escambray; entre sus tantas tareas figuraron la organización y traslado de un alijo de armas que se encontraban escondidas en un lugar nombrado Maleza en Santa Clara hasta las inmediaciones de El Cacahual para la primera guerrilla del Directorio integrada por una veintena de hombres dirigidos por Eloy Gutiérrez Menoyo. Las armas en su mayoría procedían del asalto al Palacio Presidencial, en La Habana. Esta tarea fue cumplida en los primeros días de noviembre de 1957 y estuvieron a su lado Valdesito y Rafael Fariña (Cayuco). La operación fue todo un éxito.

Como jefe de la organización en el territorio y, tras la fachada de director de la orquesta Monte Casino, hizo gala de poseer cualidades extraordinarias como organizador y agente clandestino por su ecuanimidad en los momentos más difíciles; recordemos que la tiranía batistiana desataba en estos tiempos una feroz persecución y utilizaba los más brutales métodos contra los jóvenes revolucionarios, torturando y asesinando a muchos de ellos.

Piro trabajaba incansablemente junto a Valdesito, Solano, las hermanas Gladys y Ana Lidia Brizuela, la familia Suárez Orozco, donde se instala la comandancia del Directorio en el llano (calle Dolores No. 62) en la preparación del frente para esperar la expedición del grupo comandado por Faure Chomón, que desembarcó por Nuevitas el día 8 de febrero, después de innumerables peripecias. En las primeras horas de la noche del 13 de febrero de 1958 arriban triunfantes a las montañas del Escambray el comandante Chomón y el resto de los expedicionarios.

Días antes había llegado a la ciudad Clodomira Acosta, que se hacía llamar Edelmira, con una misiva que enviaba Fidel a los combatientes del Escambray, fechada 2 de febrero; se aloja en casa de una cartomántica en la calle Bayamo y hace contacto con Piro Abreu, el cual prepara las condiciones para recogerla en un lugar de la ciudad, aún no precisado, y conducirla junto a los expedicionarios hasta el frente.

La comunicación entre la guerrilla y los combatientes clandestinos se hacía imprescindible; a instancias de Armando Abreu, miembro de una célula y administrador de la emisora Radio Tiempo, con Piro y su entrañable compañero Cayuco confeccionan un código clave con 80 frases de dos o tres palabras. Suficiente para enviar los mensajes a los rebeldes. La transmisión salía todos los días en los noticieros que salían al aire a las doce del día y a las seis de la tarde. Primero el locutor informaba la hora y seguidamente transmitía el mensaje. Ejemplo: Honrar, honra, significaba: envíen urgente un guía.

En febrero de 1958 nace el periódico clandestino Escambray como una necesidad de informar al pueblo de lo que ocurría en las montañas Y de los asesinatos que cometía la tiranía.

Bajo las orientaciones de Piro Abreu, los miembros del Directorio Revolucionario en Sancti Spíritus comenzaron a trabajar en esta tarea nada fácil y sí muy peligrosa. La directora del periódico fue María Josefa Suárez Orozco, en cuya casa radicaba el cuartel general de la organización en Sancti Spíritus

La Dirección Nacional de Directorio decidió preparar condiciones para producir un levantamiento armado en la capital del país el 13 de marzo de 1958 y desencadenar una huelga general. Para ello era necesario la presencia de Faure Chomón como máximo líder militar y político del Directorio Revolucionario.

Durante el traslado, en la entrada de la ciudad, son sorprendidos por un jeep del ejército que inició una tenaz persecución contra ellos estableciéndose un tiroteo entre ambos. Al llegar a la Carretera Central, el chofer, en lugar de continuar hacia la izquierda, dobló mecánicamente hacia la derecha, es decir, hacia Sancti Spíritus. Cerca del cuartel de Cabaiguán los estaban esperando, a fuego limpio lograron pasar y a la salida del pueblo abandonaron el carro y continuaron a pie rumbo a Sancti Spíritus. Caminaron toda la noche y al amanecer del 4 de marzo llegaron a las inmediaciones del caserío de La Aurora. Lograron enviar a Chomón Mediavilla hasta La Habana.

La ausencia de Faure es aprovechada por Gutiérrez Menoyo y Armando Fleites, coordinador provincial en aquellos momentos, para fraguar una traición y apoderarse del frente creado por el Directorio. Los traidores sabían que Sancti Spíritus era la base principal de esta organización en el llano, por lo que evitaron los contactos y la participación de Piro Abreu en las decisiones que se tomaban.

En una reunión con Armando Fleites en Cienfuegos, este trata de presionarlo y Piro le contesta: “Eso que me estas proponiendo es una traición y yo no soy traidor. Esto lo comunicaré enseguida a Faure, como es mi deber”. Al día siguiente, Menoyo fue a entrevistarse con Piro para exigirle que le entregara la dirección de la organización en Sancti Spíritus, la respuesta fue: “Jamás entregaré la bandera que nos entregó Villegas, cuando yo no esté será otro compañero de luchas, de historia revolucionaria y de prestigio”.

El 2 de abril de 1958 Piro viaja a La Habana y pone en conocimiento de Faure lo que estaba sucediendo en Las Villas con Gutiérrez Menoyo, ante esta situación se ordena a Humberto Castelló su traslado inmediato a Las Villas. Esta valiente actitud de Piro, su fidelidad al Directorio y sus dirigentes hicieron posible que la traición no se consumara y se salvara así el prestigio de la organización.

El 10 de julio llega Faure al campamento La Solapa, en Dos Arroyos, y el 2 de agosto logra tener una entrevista con Menoyo, donde lo califica de traidor y es expulsado del Directorio. A partir de entonces, Menoyo y su gente fundan el II Frente Nacional del Escambray, que se convirtió en un grupo de bandidos.

Una muestra de la doble personalidad de Piro como músico y director de la orquesta Monte Casino y a la vez dirigente revolucionario que actuaba con sangre fría lo demuestra el hecho de que frecuentemente jugaba dominó con el comandante de la Policía de Sancti Spíritus, en una tienda de ropa que visitaba, pues en la trastienda ensayaba la orquesta. Demostraba que la lucha clandestina le había hecho aprender a controlar sus emociones, a utilizar la inteligencia y actuar con serenidad.

A finales de septiembre, viaja constantemente a Camagüey, La Habana y otros lugares en importantes misiones de la organización. Al regreso de uno de estos viajes conoce que en la ciudad se encuentra el guerrillero Enrique Milanés, conocido por el Magnífico, a cumplir una riesgosa misión. Una mañana, cuando Piro se dirigía a encontrarse con él, que estaba en casa de los Suárez Orozco, se da cuenta de que los agentes de la tiranía circulan alrededor de la casa. Sin perder un minuto logra penetrar en la casa y advertir lo que sucedía y lo saca por el patio de la casa que colinda, con el frente a la calle Cadena, hoy Manolo Solano, donde residía la familia Villar.

Piro toma por una acera y el Magnífico por la otra; en eso un carro de la tiranía encañona a este último con una ametralladora, lo registran y le encuentran un arma. Piro aprovecha y escapa. A partir de ese momento, la dictadura lo identifica como revolucionario y es perseguido tenazmente. Fernando, era su nombre en la clandestinidad.

El 22 de octubre de 1958 la casa de la familia Suárez Orozco fue invadida por las fuerzas represivas de la trinaría; había sido descubierto el Cuartel General del Directorio en el llano. Mientras, en la ciudad de Sancti Spíritus, continuaron trabajando en la clandestinidad las hermanas Brizuela, entre otros, apoyando en todo a las tropas del Directorio Revolucionario 13 de Marzo.

Piro participó en la ofensiva final contra la tiranía, en la toma de Trinidad y continúa hacia La Habana con las tropas rebeldes. Unos meses después, regresa a Sancti Spíritus con idea de continuar su vida aquí y seguir como músico en la orquesta, pero fue llamado a cumplir diferentes tareas en la Cuba revolucionaria.

Piro tenía la idea de organizar la Asociación de Combatientes de la Revolución y en marzo de 1960 en una visita a Sancti Spiritus reúne a combatientes del Directorio y del 26 de Julio y organiza la misma, durante un tiempo se reunían cada vez que él venía a su tierra natal, lo hacía con el propósito de atender y ayudar a los combatientes fundamentalmente los licenciados.

Murió el 26 de abril de 1989 a los 67 años por un accidente cardiovascular. Sus restos fueron inhumados en el panteón de las FAR en La Habana y el día 16 de octubre de 2015 trasladado al Mausoleo de Santa Clara, junto a 41 compañeros más, con honores militares y ofrendas de Fidel y Raúl. La ceremonia estuvo presidida por el comandante de la Revolución Ramiro Valdés.

Nota: Escambray agradece la colaboración de Norma de la Caridad García Machado, Sixto Edelmiro Bonachea y José Antonio Marín Gómez