¿Por qué la Empresa Cárnica espirituana ganó la sede de la celebración por el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria y la Pesca?

En un encuentro de habilidades, que tuvo lugar en la Unidad Empresarial de Base Matadero Víctor Ibarra, se reconoció el esfuerzo de esos trabajadores para cumplir con el encargo estatal. (Fotos: Rosa Blanco/Escambray)

El resultado productivo materializado en cada colectivo laboral durante el 2025, el desarrollo tecnológico alcanzado con el montaje de equipamientos en la nueva línea la de picadillo MDM y la mejora de otras destinadas a incrementar los surtidos, así como las entregas sistemáticas de productos para cubrir los programas priorizados y dietas médicas en varias provincias del país constituyeron algunas de las razones para otorgar a la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus la sede del acto nacional por el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria y la Pesca.

En declaraciones a Escambray, Donis Gómez Salas, director general de dicha entidad, dijo que los logros no se pueden medir solo en números, sino en el impacto que tienen en la sociedad y puso ejemplos de cómo el territorio cumplió con las entregas de elaboraciones destinadas a la canasta familiar y el consumo social (escuelas, círculos infantiles, hospitales, hogares de ancianos, casas de abuelos y los Sistemas de Atención a las Familias), entre otros.

Igualmente, dijo que, además de garantizar las producciones para las dietas médicas y otros programas dentro del territorio, durante el 2025 la Empresa Cárnica espirituana aportó mensualmente entre 70 y 90 toneladas de carne a varias provincias del país con situaciones complejas, para asegurar los principales programas sociales, sin descuidar las elaboración y comercialización de los surtidos destinados a la captación de divisas, que se revierten en el desarrollo de las propias inversiones del sector.

En el 2025 el territorio cumplió con las entregas de productos destinados a la canasta familiar, el consumo social y otros programas.

En un encuentro de habilidades, que tuvo lugar en la Unidad Empresarial de Base Matadero Víctor Ibarra, Gómez Salas reconoció el esfuerzo de esos trabajadores que se levantan diariamente de madrugada para asegurar la matanza de reses procedentes de las bases productivas de la Agricultura, en ese centro que inicia el ciclo de encadenamientos productivos con las restantes industrias de la rama cárnica espirituana.

Hoy quiero reconocerlos por el esfuerzo extraordinario que ustedes realizan para garantizar que los niños y las embarazadas de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma y de La Habana, entre otras provincias, reciban el alimento que les corresponde y por el trabajo duro que realizan, aseguró el directivo.

Previo a la celebración, este 25 de enero, en la tierra del Yayabo, muchas actividades tienen lugar en los diferentes centros vinculados al sector en la provincia, entre ellas la reanimación de espacios dentro o fuera de cada establecimiento, el rescate de equipos automotores y tecnológicos, la reparación de caminos de acceso y otros empeños que permitirán impulsar la obtención de alimentos para el completamiento de los ciclos productivos.