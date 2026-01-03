Por un 2026 con una formación artística más integral

La primera graduación de la carrera de Profesor-Instructor de Arte en la escuela Ernesto Lecuona, de Sancti Spíritus es uno de los grandes retos para este año que recién comienza

Artistas profesionales son guías de quienes se forman como profesores e instructores de arte no solo en las aulas, sino en los escenarios. (Foto: Alien Fernández/Escambray)

Cada nuevo año obliga a trazar nuevos retos para no repetir errores y lograr mejores resultados. La Enseñanza Artística, una de las prioridades del sector cultural espirituano, no es excepción. En busca de lograr una formación integral, ya se tienen estrategias concretas, según las fortalezas y debilidades del gremio.

“Desde el Consejo de Dirección del Sectorial de Cultura y Arte y otros espacios suscitados en diálogo con profesores, artistas e intelectuales, tenemos previsiones concretas —afirma Félix Ramón Delgado Barrizonte, subdirector de Enseñanza Artística en Sancti Spíritus—. Lo primero es fortalecer el trabajo metodológico desde las dimensiones artísticas, técnicos y didácticas. Igualmente, fomentar la capacitación y superación de los recursos humanos con énfasis en el claustro especializado de las diferentes especialidades que se estudian bajo nuestro techo académico.

“Además, pretendemos desarrollar la captación e ingreso, así como el pase de nivel de manera que se cumpla con la proyección de ingreso según plan de desarrollo y la promoción de nuestros estudiantes en un tránsito hacia el nivel medio superior”.

Entre los muchos retos también tienen en agenda figuran la continuidad desde la labor artístico-pedagógica, con la inserción sistemática del estudiantado a la vida cultural del territorio.

“Pero, sin dudas la gran novedad de este 2026 para la Enseñanza Artística e, incluso, mucho más a allá para la cultura es que, después de un ciclo intermitente en la formación del profesional de profesor e instructor de arte tendremos la primera graduación de esa carrera en la Ernesto Lecuona”.

Egresarán más de 18 educandos procedentes de seis municipios, quienes, junto a la discreta cifra de cinco alumnos a realizar el pase al nivel medio, dirán adiós a la Enseñanza Artística en estos predios.

“Nuestros instructores pasarán a laborar al sistema de Casas de Cultura. Han sido cuatro años de preparación sobre la base de la metodología que exige esa especialización y hacer un trabajo integrado entre ese sistema, la propia escuela, los centros y consejos ya que en esos espacios está la mayor parte de nuestro claustro”.

Desde hace algunos meses, varios de esos educandos se han robado el show en diferentes escenarios del territorio. El Evento de Arte Callejero Lunas de invierno, auspiciado por la filial espirituana de la Asociación Hermanos Saíz, (AHS), las galas, exposiciones colectivas y la obra de teatro, Pero habrá señales.

“Hemos logrado desde las diferentes asignaturas que se imparten a nuestros estudiantes insertarlos a la vida cultural del territorio. Y no solo a ellos sino a los de danza en el nivel elemental y quienes cursan estudios en la provincia de Villa Clara, tanto en la especialidad de Música como en Actuación.

“Eso fortalece el sistema de preparación de nuestros estudiantes porque sin ser profesionales se enfrentan a ese mundo antes de egresar y enriquecen la estética que se asume en las diferentes especialidades de Sancti Spíritus”, concluyó.

La buena salud de la Enseñanza Artística incidirá directamente en la vigorosidad de la vida sociocultural sostén inamovible de lo que somos y construimos ser.