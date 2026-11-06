Premios a los más sobresalientes del «Morera» (+fotos y video)

Un total de 18 artistas aceptaron participar en la convocatoria del salón más importante gestado por el Consejo Provincial de las Artes Plásticas, en Sancti Spíritus

El XXXVI Salón Provincial de Artes Plásticas Oscar Fernández Morera convoca a artistas y públicos. (Fotos: Alien Fernández Martínez/ Escambray)

Aunque fuera de su fecha habitual, tras presentar una convocatoria tardía, regresó a la principal galería espirituana el XXXVI Salón Provincial de Artes Plásticas Oscar Fernández Morera, el más importante gestado por el Consejo de las Artes Plásticas.

Si bien en número de participantes, 18, y diversidad, en nada se parece a las convocatorias de antaño, la cita reunió a consagrados y noveles creadores del patio y logró aunar estéticas diferentes.

Tras evaluar las piezas presentadas, el jurado decidió conferir tres menciones en igualdad de condiciones. Recayeron en José A. Rodríguez, Avilarte, por Receta para el desastre; Rafael González Morales, por Línea roja, y William Palacio Bonilla, por Libertad.

“Procura ser una presentación de nuestras necesidades básicas —explicó Bonilla—. Forma parte de una serie denominada Vida que engloba varios conceptos: libertad, compromiso, valor. Todos son así representados. Mediante la figura de la mujer renacen, necesitan trascender. No hay libertad posible si no hay una vida plena. Es ese el concepto del trabajo”.

Mientras, por unanimidad, según dicta el acta del jurado, el premio fue a las manos de Luisa María Serrano, Lichi, por La montaña.

La montaña, de Luisa María Serrano, se alzó con el lauro del salón.

Instituciones y organizaciones como el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), las filiales espirituanas de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y la Sociedad Cultural José Martí se sumaron a la cita con la entrega de los lauros colaterales.

Diversas técnicas y estéticas confluyen en el evento.

Las piezas presentadas: pintura, instalación, fotografía, escultura, ilustración… permanecerán expuestas durante un mes en la galería que fungió como hogar y guarida segura para la creación de Oscar Fernández Morera, pintor venerado en Sancti Spíritus.