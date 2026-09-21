Uruguay rechaza críticas de EE.UU. contra médicos cubanos

La nación sudamericana recordó que la cooperación con la isla en materia de salud tiene raíces históricas desde 2005, cuando recibió el primer contingente de médicos cubanos

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El Gobierno de Uruguay expresó su rechazo a la injerencia de Estados Unidos en América Latina, luego de que Washington instara a prescindir de los servicios de las brigadas médicas cubanas en Montevideo.

La crítica estadounidense se enmarca en su informe anual sobre trata de personas, donde se señala a las misiones médicas cubanas como supuestos casos de explotación laboral. Este señalamiento fue interpretado en Uruguay como un intento de limitar el servicio sanitario que Cuba brinda en la región y asentar la hegemonía estadounidense en la región.

El plan, impulsado por sectores vinculados a la administración de Donald Trump y promovido por figuras como su secretario de Estado, Marco Rubio, tiene lugar después de la negación de Uruguay de integrar la estrategia denominada “Escudo de las Américas”, que pretende articular gobiernos latinoamericanos con Estados Unidos en una supuesta lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos R. Fernández de Cossío, sostuvo en entrevista concedida al medio estadounidense Breaking Points, en la que abordó el estado actual de las relaciones bilaterales. #CubaNoEsUnaAmenazaElBloqueoSí pic.twitter.com/Y3oFt8tkbD — Brigada Médica Cubana en Uruguay 🇨🇺🇺🇾 (@UyCubacoopera) September 20, 2026

Uruguay recordó que la cooperación con Cuba en materia de salud tiene raíces históricas desde 2005, cuando recibió el primer contingente de médicos cubanos. Ese mismo año, 30 pacientes uruguayos viajaron a La Habana para operarse gratuitamente de la vista bajo la Operación Milagro.

Desde entonces, el personal cubano ha realizado en Uruguay más de 118 mil cirugías y atendido alrededor de 916 mil consultas médicas, cifras que reflejan el impacto de la colaboración bilateral.

En diciembre de 2022, Ariel Ferrari, representante de jubilados y pensionados ante el Banco de Previsión Social (BPS), subrayó la relevancia del aporte cubano al sistema sanitario uruguayo. Según sus declaraciones, más de la mitad de las intervenciones quirúrgicas realizadas en hospitales del país —entre un 55 y un 60 por ciento— fueron efectuadas por profesionales de la salud provenientes de Cuba.

La labor conjunta también permitió la creación de un hospital especializado en oftalmología, consolidando la cooperación sanitaria a lo largo de distintos gobiernos. El político Alejandro “Pacha” Sánchez respondió a las críticas afirmando: “Nosotros obedecemos al pueblo uruguayo, no a Estados Unidos”.