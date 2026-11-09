Presentes galenos de Yaguajay en varios países del mundo

Unos 59 profesionales de la Salud del norteño municipio prestan asistencia médica en 11 naciones del mundo

Profesionales de la salud prestan servicio en varios países del mundo. (Foto: Facebook)

Si algo distingue a los profesionales de la Salud de Cuba es su vocación por llevar los principios humanistas a otras naciones del mundo. Por ello, 59 trabajadores del sector de Yaguajay, entre ellos médicos, enfermeros, licenciados y técnicos, atienden a pacientes de 11 naciones.

En declaraciones a Escambray la licenciada Yanet Escudero Valdés, funcionaria de la Colaboración Médica en la Dirección Municipal de Salud en el norte espirituano, explicó que dichos profesionales llevan la asistencia médica a países como México, Qatar, Angola, Argelia, Cabo Verde, Italia, Congo, Venezuela, Trinidad y Tobago y Dominica.

Escudero Valdés refirió que los profesionales que asumen misión internacionalista deben cumplir con el reglamento laboral de su unidad, ser seleccionados por sus compañeros de servicios y constituir ejemplo en cada centro de trabajo.

Asimismo, puntualizó que antes de salir a cumplir misión estos especialistas reciben una preparación integral que incluyen cursos de idioma de acuerdo con el país al que llegarán, además de preparación política e ideológica e información detalla sobre el acontecer nacional e internacional.

Por su parte, aseveró que la presencia del personal sanitario yaguajayense, como del resto del país, en otras regiones del mundo, asegura el nivel científico de estos trabajadores, lo cual se traduce en una elevada calidad en la atención a los pacientes.

Desde 1963 los profesionales de la Salud de Yaguajay han llegado a varias tierras del mundo, donde han aliviado el dolor de las poblaciones más necesitadas y han demostrado que seguirán extendiendo sus manos solidarias a todos los que las necesitan.