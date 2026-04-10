Presidente cubano ratifica vínculos con Rusia al intercambiar con vicecanciller del país eslavo

Durante el encuentro se abordó el contexto internacional actual, y el Jefe de Estado ratificó los especiales vínculos políticos, económicos y comerciales que nos unen con Rusia

Foto: Presidencia Cuba.

El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un encuentro con el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguey Ryabkov, quien llegó a nuestro país para asistir a la reunión intercancillerías.

Es un placer recibirlo en Cuba. Aprovechamos esta ocasión para enviarle un abrazo a nuestro querido amigo, el Presidente Vladimir Putin, afirmó el mandatario en sus palabras iniciales del encuentro realizado en el Palacio de la Revolución.

Quiero agradecer en nombre del Partido, el Gobierno y el pueblo cubanos el combustible que nos ha hecho llegar la Federación de Rusia, acotó el Presidente, quien calificó este hecho como de gran significación y de mucho simbolismo, es una muestra de que Cuba no está sola.

Durante el encuentro se abordó el contexto internacional actual, y el Jefe de Estado ratificó los especiales vínculos políticos, económicos y comerciales que nos unen con Rusia.

Aprovechamos esta ocasión para enviarle un abrazo a nuestro querido amigo, el Presidente Vladimir Putin, afirmó Díaz-Canel. Foto: Presidencia Cuba)

El viceministro de Asuntos Exteriores agradeció la posibilidad del encuentro sostenido con el mandatario cubano, y habló del carácter especial de las relaciones que existen entre La Habana y Moscú.

Evaluó como de muy provechosa la sesión de trabajo de la Reunión Intercancillerías realizada durante las últimas horas, que consideró de mucha utilidad al evaluar detalladamente diferentes temas.

En el momento actual, Rusia está ciento por ciento solidaria con Cuba, a pesar de la complejidad por la que atraviesa el país, estamos al lado de ustedes, dijo el vicecanciller.

(Tomado de Presidencia de la República)