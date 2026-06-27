Presidente de Cuba asiste a sesión final del XXII Congreso de la CTC (+post y videos)

El XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), concluye hoy sus debates sobre la defensa y las transformaciones aprobadas en el Programa de Gobierno, sesión a la que asiste el presidente Miguel Díaz-Canel.
La cita de los obreros cubanos tiene lugar en formatos presencial desde el Palacio de las Convenciones de esta capital con 209 delegados, y enlace virtual con todos los territorios del archipiélago cubano con otros 565 representantes sindicales.
Para esta jornada también está prevista la elección y presentación del nuevo secretariado nacional de la CTC que conducirá y acompañará a sus afiliados en una nueva etapa de perfeccionamiento del modelo socioeconómico en la mayor de las Antillas.
🇨🇺| El Presidente @DiazCanelB participa en la clausura del XXII Congreso de la @Cuba_CTC, cuyos debates han estado centrados en el fortalecimiento del movimiento sindical y su papel en la implementación de las transformaciones económicas y sociales recién aprobadas. pic.twitter.com/REUfSjl3Kg— Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) June 27, 2026
Las principales inquietudes de las trabajadoras y los trabajadores de #Cuba son analizadas en la sesión final del #22CongresoCTC.— Partido Comunista de Cuba (@PartidoPCC) June 27, 2026
En esta cita, celebrada en un momento de gran trascendencia para el país, se buscan soluciones y se crean consensos para que la clase obrera siga… pic.twitter.com/PPuoC4qNLp
Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, @DiazCanelB, junto a los miembros del Buró Político: Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; @DrRobertoMOjeda, Secretario de Organización del Comité Central; Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la… pic.twitter.com/XkZoQ5ybmj— Partido Comunista de Cuba (@PartidoPCC) June 27, 2026
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