Presidente de Cuba asiste a sesión final del XXII Congreso de la CTC (+post y videos)

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez inició la sesión de clausura del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba

La jornada cierra dos días de debates centrados en el fortalecimiento del movimiento sindical y el papel de los trabajadores en la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas para el país. (Foto: Erick Méndez Díaz )

El XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), concluye hoy sus debates sobre la defensa y las transformaciones aprobadas en el Programa de Gobierno, sesión a la que asiste el presidente Miguel Díaz-Canel.

La cita de los obreros cubanos tiene lugar en formatos presencial desde el Palacio de las Convenciones de esta capital con 209 delegados, y enlace virtual con todos los territorios del archipiélago cubano con otros 565 representantes sindicales.

Para esta jornada también está prevista la elección y presentación del nuevo secretariado nacional de la CTC que conducirá y acompañará a sus afiliados en una nueva etapa de perfeccionamiento del modelo socioeconómico en la mayor de las Antillas.

🇨🇺| El Presidente @DiazCanelB participa en la clausura del XXII Congreso de la @Cuba_CTC, cuyos debates han estado centrados en el fortalecimiento del movimiento sindical y su papel en la implementación de las transformaciones económicas y sociales recién aprobadas. pic.twitter.com/REUfSjl3Kg — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) June 27, 2026

Las principales inquietudes de las trabajadoras y los trabajadores de #Cuba son analizadas en la sesión final del #22CongresoCTC.



En esta cita, celebrada en un momento de gran trascendencia para el país, se buscan soluciones y se crean consensos para que la clase obrera siga… pic.twitter.com/PPuoC4qNLp — Partido Comunista de Cuba (@PartidoPCC) June 27, 2026