Presidente de Cuba envía condolencias por el asesinato del Líder Supremo de Irán

En otro mensaje, Díaz-Canel condenó los ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos contra Irán, que quebrantaron la soberanía e integridad territorial de ese país

El Líder Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en un discurso con motivo del aniversario 47 de la victoria de la Revolución Islámica, 1 de febrero de 2026.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó este domingo sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de la República Islámica de Irán por el asesinato del Líder Supremo, Gran Ayatolá Seyed Alí Jameneí.

A través de un mensaje oficial, el mandatario cubano trasladó sus condolencias al presidente iraní, Dr. Massoud Pezeshkian, extensivas a los familiares del líder fallecido.

“El execrable acto constituye una violación inescrupulosa de todas las normas del Derecho Internacional y la dignidad humana”, afirmó Díaz-Canel, al condenar el hecho que ha conmocionado a la comunidad internacional.

Enviamos sentidas condolencias al pueblo, gobierno y al presidente Dr. Massoud Pezeshkian por el asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán, Gran Ayatolá Seyed Alí Jameneí, extensivas a sus familiares.



1/2 pic.twitter.com/ye0YdseoXW — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 1, 2026

El Jefe de Estado subrayó que en Cuba será recordado como “un destacado estadista y líder de su pueblo”, y destacó su contribución al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre La Habana y Teherán.

Cuba e Irán mantienen vínculos históricos basados en el respeto mutuo y la colaboración en diversas áreas. Las autoridades cubanas reiteraron su solidaridad con el pueblo iraní en este momento de dolor.

Ilustración: Avilarte