Presidente de Cuba envía condolencias por el asesinato del Líder Supremo de Irán

En otro mensaje, Díaz-Canel condenó los ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos contra Irán, que quebrantaron la soberanía e integridad territorial de ese país

Cubadebate

1 marzo, 2026 - 9:40pm

El Líder Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en un discurso con motivo del aniversario 47 de la victoria de la Revolución Islámica, 1 de febrero de 2026.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó este domingo sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de la República Islámica de Irán por el asesinato del Líder Supremo, Gran Ayatolá Seyed Alí Jameneí.

A través de un mensaje oficial, el mandatario cubano trasladó sus condolencias al presidente iraní, Dr. Massoud Pezeshkian, extensivas a los familiares del líder fallecido.

“El execrable acto constituye una violación inescrupulosa de todas las normas del Derecho Internacional y la dignidad humana”, afirmó Díaz-Canel, al condenar el hecho que ha conmocionado a la comunidad internacional.

El Jefe de Estado subrayó que en Cuba será recordado como “un destacado estadista y líder de su pueblo”, y destacó su contribución al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre La Habana y Teherán.

Cuba e Irán mantienen vínculos históricos basados en el respeto mutuo y la colaboración en diversas áreas. Las autoridades cubanas reiteraron su solidaridad con el pueblo iraní en este momento de dolor.

Ilustración: Avilarte

RELACIONADO CON:

Cubadebate

Texto de Cubadebate

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026