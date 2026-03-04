Presidente de Cuba llama a poner fin a la agresión contra Irán y Líbano (+post)

Díaz-Canel denunció las operaciones de asesinatos políticos y los ataques indiscriminados que han provocado la muerte de civiles, incluidos niños

4 marzo, 2026 - 10:39am

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez se pronunció contra los ataques a Irán y Líbano. (Foto: Estudios Revolución)

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó este miércoles que la mayor de las Antillas se suma a los llamados internacionales para poner fin de inmediato al quebrantamiento del Derecho Internacional, como resultado de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán y el Líbano.

A través de un mensaje publicado en su canal oficial de Telegram, el mandatario denunció las operaciones de asesinatos políticos y los ataques indiscriminados que han provocado la muerte de civiles, incluidos niños, y han conducido a una grave escalada en el ya convulso escenario del Oriente Medio.

Díaz-Canel advirtió que, de no detenerse estas acciones, las consecuencias podrían ser impredecibles para los pueblos de la región, así como para la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales. En ese sentido, subrayó la necesidad de frenar de inmediato las operaciones militares que intensifican el conflicto y agravan la situación humanitaria.

El jefe de Estado abogó por el respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial de todas las naciones de la región, así como por el cese de actos que ocasionan daños humanos y afectan la infraestructura civil de los Estados árabes del Golfo, con los cuales Cuba mantiene lazos de amistad y cooperación.

Finalmente, el presidente cubano ratificó el llamado a preservar el principio de buena vecindad, la moderación y el diálogo en este delicado momento, como únicas vías para evitar una mayor escalada y avanzar hacia una solución pacífica del conflicto.

