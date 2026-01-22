Presidente de Cuba reitera solidaridad con Venezuela tras agresión de EE UU

Díaz-Canel manifestó la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación entre ambas naciones

Agencia Cubana de Noticias

22 enero, 2026 - 10:47am

En toda Cuba se ha realizado actos en apoyo a la hermana República Bolivariana de Venezuela. (Foto: ACN)

 Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, sostuvo este 22 de enero conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según un mensaje divulgado en su red social X, el mandatario cubano reiteró la enérgica condena de la Mayor de las Antillas a la agresión militar de Estados Unidos ocurrida el pasado tres de enero y al secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Le manifesté nuestro respaldo y solidaridad con la Patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el gobierno bolivariano; así como la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación, escribió Díaz-Canel en su post.

Varios despachos publicados en la Agencia Cubana de Noticias (ACN) y otros medios nacionales, han confirmado la postura oficial de Cuba ante la criminal agresión a la tierra de Bolívar, en la que perdieron la vida 32 combatientes cubanos, y que reafirma la hermandad histórica con Venezuela.

